Le centre de l'Angleterre Manu Tuilagi (32 ans, 60 sélections) se serait engagé en faveur de Bayonne pour les deux prochaines saison, affirme ce lundi Canal+. L'actuel joueur de Sale était à la recherche d'un projet en France.

Manu Tuilagi et Bayonne, ce serait fait ! Remplaçant lors du match face à la France samedi dernier, le centre de Sale est un joueur iconique du XV de la Rose depuis plus de dix ans mais il cherchait un projet en Top 14 depuis quelques semaines. Alors que Perpignan et Montpellier s'étaient notamment renseignés, nous vous avions indiqué que Bayonne était entré dans la danse pour tenter d'enrôler l'ancien de Leicester. Ce lundi, Canal+ a annoncé que le centre international anglais aurait signé pour les deux prochaines saisons avec l'Aviron bayonnais. Après avoir approché plusieurs internationaux comme Francis Saili ou Stuart McCloskey, le club basque aurait trouvé la perle rare avec le Lion britannique.

Des examens médicaux ce lundi ?

D’après Rugby Pass, l’international anglais était attendu ce lundi du côté de Jean-Dauger pour passer des tests médicaux, alors que la forme physique du bonhomme pose question. Tuilagi a manqué de nombreux matchs ces dernières années et son état de santé aurait d'ailleurs refroidi plusieurs autres candidats à sa venue. Alors que le local Peyo Muscarditz a quitté le club en cours de saisons pour rejoindre Agen, Bayonne assurerait donc bien ses arrières au milieu du terrain...