L’Aviron bayonnais est en passe de réussir un très gros coup en matière de transfert, en engageant pour les deux prochaines saisons le trois-quarts centre international anglais Manu Tuilagi (32 ans, 60 sélections). Bayonne a remporté les enchères face à Montpellier dans ce dossier. Reste au joueur à passer la visite médicale pour valider le contrat.



Le suspense a pris fin. Bayonne a remporté le match face à Montpellier, Perpignan et même deux formations japonaises. Le trois-quarts centre international Manu Tuilagi a donné son accord ces dernières heures à la dernière proposition de l'Aviron bayonnais pour deux ans. Les Basques se sont retrouvés en finale avec le MHR. L’Usap, en contacts pendant longtemps, avait renoncé malgré la présence de son neveu Posolo Tuilagi.

Trois offres du MHR refusées par le joueur

Restait Montpellier, et son directeur sportif Bernard Laporte, pas insensible au profil Tuilagi. Selon nos informations, plusieurs visios auraient eu lieu entre les deux hommes et ses conseils. Une première offre, aux alentours des 20 000 euros par mois, aurait été transmise. Le MHR aurait dû revoir sa copie par deux fois avant finalement de jeter l’éponge et de se diriger vers une autre piste.

Le centre de l'Angleterre Manu Tuilagi (32 ans, 60 sélections) devrait bientôt rejoindre l'Aviron bayonnais !

Les infos > https://t.co/OyoE1BXQZ3 pic.twitter.com/45K3SsLxx2 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 18, 2024

Tant et si bien que ces derniers jours, l’Aviron s’est retrouvé seul sur ce dossier. La presse anglaise évoquait l’intérêt de deux franchises japonaises, mais le joueur souhaitait rester en Europe, selon une source proche. Ce lundi matin, dans les couloirs de Jean Dauger, l’information d’un accord verbal du joueur circulait.

Reste à Manu Tuilagi à parapher son contrat final, une fois la visite médicale passée. Ce qui ne devrait pas se faire dans les prochaines heures.