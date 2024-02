L'Angleterre se déplace à Murrayfield pour défier le XV du Chardon, samedi à 17h45. Après deux victoires en autant de matchs, le staff anglais a décidé d'effectuer cinq changements dans son XV de départ.

Steve Borthwick a dévoilé sa composition d'équipe pour le choc face à l'Écosse, samedi à 17h45 à Murrayfield. Ellis Genge et Dan Cole retrouvent une place de titulaire, entourant ainsi le talonneur et capitaine Jamie George. À la charnière, comme annoncé, c'est le vétéran des Harlequins Danny Care qui prend la place d'Alex Mitchell, forfait.

Au centre, le sélectionneur anglais peut compter sur le retour d'Ollie Lawrence, de retour de blessure et qui n'a plus joué avec le XV de la Rose depuis le match pour la 3e place au Mondial en France. Freddie Steward n'est en revanche pas sur la feuille de match. C'est un choix fort de la part de Borthwick, tant l'arrière anglais semblait indiscutable avec le numéro 15. Imperturbable sous les ballons hauts, tranchant balle en main, il est remplacé par George Furbank, 27 ans. Les dernières informations n'évoquaient pas de blessure pour l'arrière de Leicester. "L'atmosphère est toujours spéciale pour n'importe quel match de la Calcutta Cup et je suis sûr que le match de ce week-end à Murrayfield ne sera pas différent", a confié Borthwick. "Ce groupe a hâte de relever le défi de samedi et de créer des souvenirs très spéciaux."

La composition de l'Angleterre 15. Furbank ; 14. Freeman, 13. Slade, 12. Lawrence, 11. Daly ; 10. Ford, 9. Care ; 7. Underhill, 8. Earl, 6. Roots ; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Cole, 2. George (cap), 1. Genge. Remplaçants : 16. Dan, 17. Marler, 18. Stuart, 19. Martin, 20. Cunningham-South, 21. Spencer, 22. F. Smith, 23. Feyi-Waboso.

Lire aussi : La composition écossaise avec le retour de Blair Kinghorn face à l'Angleterre

Écosse - Angleterre est à suivre, samedi, à 17h45.