Comme annoncé plus tôt dans la journée, Mateo Carreras anticipe bien son arrivée sur la Côte basque. L'Aviron bayonnais a officialisé l'arrivée de son joueur en tant que joker médical de Luke Morahan, ce qui n'est pas du luxe, tant l'effectif ciel et blanc et touché par les blessures.

Nous vous l'annoncions plus tôt ce mardi, c'est désormais officiel, Mateo Carreras portera bien les couleurs bayonnaises dès cette saison. L'international argentin débarque de façon anticipée pour compenser l'absence de l'arrière ou ailier Luke Morahan. Ce dernier, toujours son contrat avec l'Aviron, n'a plus porté les couleurs ciel et blanc depuis plus d'un an pour cause de "problèmes physiques et neurologiques" expliquait Philippe Tayeb, président bayonnais début décembre.

???é? ???????? ?????? ?? ????? ?é?????



L'ailier international Argentin, Matéo Carreras anticipe son arrivée et débarque à Bayonne en tant que joker médical de Luke Morahan.



PUSA BAIONA \ud83d\udd35\u26aa pic.twitter.com/40IjUGur9H — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) February 20, 2024

Après avoir réalisé une grande Coupe du monde avec l'Argentine, disputant six rencontres et inscrivant un triplé contre le Japon, l'ailier avait rejoint son club de Newcastle mais manquait de temps de jeu. Une arrivée précieuse pour Grégory Patat qui va doit faire avec plusieurs absences de longue durée, dont le centre Sireli Maqala, qui s'est fait opérer de la cheville et qui manquera trois mois de compétition.