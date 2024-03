Interrogé par Sud Ouest, président de la Fédération basque de rugby Iñaki Rica a affiché sa colère vis-à-vis de la délocalisation à Anoeta du match de Top 14 entre Bayonne et Toulon, le 31 mars. L'attitude du club français est jugée comme irrespectueuse par le dirigeant, qui remet en cause la tenue de la rencontre.

Et si le match entre Bayonne et Toulon ne se jouait pas à Anoeta ? Depuis plusieurs mois, il est prévu que le stade espagnol accueille l'Aviron bayonnais, pour la deuxième fois en deux ans, lors d'un match de Top 14. Alors que l'année dernière, le club basque avait reçu Pau (défaite 20-30), c'est le RCT qui doit se déplacer à Saint-Sébastien le 31 mars afin de défier les hommes de Grégory Patat. Le problème, c'est que cette affiche n'est pas du goût de tous. Le président de la Fédération basque de rugby Iñaki Rica fait partie de ceux qui se sentent lésés. Interrogé par Sud Ouest, il assénait un coup de gueule : "Si je viens chez vous, la politesse et le respect demandent que je vous prévienne de ma venue et que je vous en demande l'autorisation, non ? Nous n'avons reçu ni coup de fil, ni mail de la direction du club (de Bayonne, N.D.L.R.), pour savoir comment nous pourrions collaborer autour de ce qui devrait être l'objectif commun de ce match : la promotion du rugby basque. L'Aviron bayonnais semble l'avoir oublié et c'est un manque de respect total envers le rugby basque"

Aujourd'hui, il n'y a pas d'autorisation accordée pour jouer ce match

Vexé, Rica a même remis en question la tenue du match au détour d'une phrase loin d'être anodine : "Personne du club n'a demandé d'autorisation à la Fédération espagnole de rugby pour venir jouer sur son territoire. Aujourd'hui, il n'y a donc pas d'autorisation accordée pour jouer ce match." Alors est-ce vraiment le cas ? Du côté du club, le président Philippe Tayeb assure qu'il n'a "d'autorisation à demander qu'à (son) tuteur qui est la Ligue Nationale de Rugby, Canal +, la mairie de Saint-Sébastien et le locataire du stade, la Real Sociedad." Sauf que la FFR donne raison au président de la Fédération basque sur ce coup-là. Selon Sud Ouest, elle affirme que la Fédaration espagnole peut dire oui ou non à un match sur son territoire. "World Rugby a été informé de la situation, mais il faut que ce soit traité en bonne intelligence entre le Fédération espagnole et le club."

Le contexte est donc tendu, à moins de deux petites semaines du match entre Bayonne et Toulon. Une rencontre qui, pour rappel, a des enjeux économiques en plus de ceux sportifs. En jouant à Anoeta, Bayonne peut accueillir trois fois plus de personnes qu’à Jean-Dauger, et donc, générer plus de recettes, même si la location de l’enceinte à un coût. "Je ne donnerai pas de chiffres, mais l’opération est très bonne pour le club, nous avait confié Philippe Tayeb récemment. Nous avons 600 partenaires annuels, 900 avec les ponctuels, 8 000 abonnés et on travaille tous les jours pour construire cette vraie économie qui ne nous met pas dans la dépendance d’une personne ou d’un partenaire. Si on fait ça, c’est dans l’intérêt de l’Aviron bayonnais." Affaire à suivre...