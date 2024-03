Le Bayonnais Gaëtan Germain a annoncé qu'il ne serait pas rétabli à temps pour jouer cette saison. Le calvaire se poursuit pour l'arrière, blessé depuis 16 mois.

Cruel est le sort de Gaëtan Germain... Le 26 novembre 2022, lors d'une rencontre de championnat à Montpellier, l'arrière de l'Aviron bayonnais s'est blessé au genou. Depuis ? Il n'a pas eu la possibilité de rejouer au rugby, encore moins en Top 14 avec le club basque. Victime d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit lors de cette rencontre, sa rééducation a subi des complications. De nombreuses lésions associées, notamment cartilagineuses, ont été observées. L'ancien joueur de Brive a dû repasser sur le billard en septembre 2023, a annoncé son club actuel. "Depuis, il y a du mieux mais cela n’est toujours pas suffisant pour réintégrer le groupe, c’est pourquoi nous avons pris la décision de tirer un trait sur cette saison et de tout mettre en œuvre pour revenir en forme l’été prochain", a détaillé le principal intéressé sur le site officiel de l'Aviron bayonnais.

En rééducation à Clairefontaine

Pour avancer dans sa rééducation, le meilleur réalisateur de Top 14 2014, 2016 et 2017 a décidé de quitter le Pays basque pour rejoindre l'Île de France, et plus précisément le centre médical de la Fédération Française de Football, à Clairefontaine. "Cet endroit est doté d’infrastructures de grande qualité et je compte sur leur expertise pour me faire passer un cap supplémentaire et enfin pouvoir retrouver les terrains", a avancé le joueur de 33 ans.

Arrivé à Bayonne en 2020, Gaëtan Germain s'est rapidement imposé comme un élément essentiel de l'équipe basque, notamment grâce à son coup de pied précis qui a permis aux Basques de remporter la Pro D2 lors de la saison 2022. "C’est plutôt compliqué au niveau du moral, les émotions de Jean-Dauger me manquent beaucoup, mais j’ai la chance d’être bien entouré", a-t-il terminé. L'arrière est sous contrat jusqu'en 2025.