Pedro Bettencourt sera titulaire lors de la finale du Rugby Europe entre le Portugal et la Géorgie ce dimanche (21 heures). Une première finale pour lui avant celle peut-être déjà décisive pour le maintien entre Oyonnax et Perpignan...

Une rivalité est-elle en train de naître entre les Portugais et les Géorgiens ? Pedro Bettencourt, centre d'Os Lobos hésite : "Oui car on s’est déjà affronté en finale l’an dernier, puis pendant la Coupe du monde. Mais je dirais aussi non car c’est un match qu’on joue tous les ans. Il faut qu’on laisse tout ça de côté car il y a un titre à aller chercher."

Avant cette finale du Rugby Europe Championship ce dimanche (21 heures) à Jean-Bouin, le dernier affrontement entre les deux équipes remonte à la Coupe du monde. Une rencontre haletante où les deux équipes avaient eu la pénalité de la gagne au bout du pied avant de se quitter sur un score de parité (16-16). Un petit exploit pour le Portugal ; une grande déception pour la Géorgie. "On gardera surtout la seconde mi-temps que l'on avait faite, rejoue le centre d'Oyonnax. La première, nous avions été dans le dur car nous n'étions pas à fond, pas concentré aussi. Il ne faudra pas refaire cela pour les battre, il faudra être présent durant 80 minutes ! Ils sont très forts devant, même si, depuis plusieurs années, ils se sont vraiment améliorés au niveau de leurs trois-quarts. Ils ont des joueurs qui vont très très vite. C'est à nous de rivaliser dans ce secteur qui est notre point fort."

Une finale plutôt que les vacances

Pedro Bettencourt retrouve la sélection portugaise pour cette finale du Rugby Europe Championship. Engagé avec le club de l'Ain dans la course au maintien, il n'a porté le maillot d'Os Lobos dans cette compétition que pour la réception de la Pologne, en phase de poules. Il souligne que ses partenaires ont fait des progrès et que le plan de jeu du nouveau sélectionneur Daniel Hourcade est de plus en plus assimilé : "Quand on fait cinq matchs d’affilée, le cinquième il y a plus de repères. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés donc il a fallu les intégrer mais là, ça va mieux, les connexions entre nous s'établissent de plus en plus."

Ces dernières semaines n'ont pas été des plus simples pour l'ancien joueur de Carcassonne. Oyonnax n'a pas gagné lors de ses six dernières rencontres et commence à être distancé en queue de peloton du Top 14. Retrouver la sélection est aussi une parenthèse bienvenue pour le centre casqué. "J'ai beaucoup de partenaires avec qui je joue depuis des années, certains sont des amis de longue date ! C'est toujours très cool de revenir quelques jours au Portugal, à la maison aussi."

Revenir en terres lusitaniennes ne rime pour autant pas avec vacances, avec cette finale à disputer pour Pedro Bettencourt. Cela sera pour plus tard, au cours d'une saison aussi longue que riche entre le Mondial et le Rugby Europe Championship avec le Portugal en plus du Top 14 et de la Coupe d'Europe. "Malheureusement, ou heureusement d'un côté, nous nous sommes fait éliminer de la Challenge Cup. Donc, en avril, dans quelques semaines, je vais pouvoir avoir des vacances et avoir un peu de repos", lâche-t-il. Avant ça, il y aura un Oyonnax-Perignan capital pour le maintien. Une deuxième finale à disputer en deux semaines. "Je penserai au match après 23h30, une fois la finale passée", promet-il. Sauf, peut-être, s'il y a un titre à célébrer...