Pas de vacances pour Jon Zabala, présent avec l'Espagne pour défier la Roumanie, dans la petite finale du Rugby Europe Championship (ce dimanche 18h15). Malgré une saison en club fatigante, il a rejoint les Leones pour encadrer la nouvelle génération.

Cosmopolite, l'effectif de Béziers compte des joueurs aux nationalités européennes différentes. Il y a les Portugais (Francisco Fernandes, Samuel Marques et Raffaele Storti), les Espagnols (Jon Zabala et Charly Malié), les Belges (Gilian Benoy et William van Boost) et le Géorgien (Giorgi Akhaladze). Alors, forcément, ça se chambre dans les vestiaires du stade Raoul-Barrière. "Il y a pas mal de blagues entre-nous et c'est ce qui est génial dans ce sport, de pouvoir jouer avec tes copains une semaine puis jouer contre eux celle d'après", lance Jon Zabala.

Pour ce match décidant de la troisième place entre Espagnols et Roumains (ce dimanche, 18h15), il ne croisera un coéquipier de l'ASBH. Mais retrouver ses partenaires espagnols pour la première fois de l'année 2024 le comble déjà de joie : "C'est une grande émotion ! Je voyais l'équipe progresser et enfin je peux apporter quelque chose et monter dans le train de cette aventure !" Et ce, même si la saison dans l'Hérault du pilier est éreintante : il n'a manqué que deux rencontres sur les 23 jouées ! Une semaine de vacances aurait donc été la bienvenue... "Cette saison avec Béziers est très dure et très longue, avoue-t-il Mais il faut faire des sacrifices aussi pour l'équipe nationale. Même si le corps ne veut pas suivre, il faut le faire et profiter."

Objectif 2027

Si Jon Zabala a accepté de revenir jouer avec les Leones c'est car cette rencontre face à la Roumanie revêt plus d'importance qu'une simple médaille de bronze. Il faut marquer les adversaires et les esprits à un an des qualifications pour le Mondial 2027 : "Dans nos têtes, ce n'est pas pareil de finir troisièmes ou quatrièmes. Si on veut progresser et aller chercher une place pour la prochaine Coupe du monde, il ne faut pas lâcher un seul match !"

Le droitier est un cadre de la sélection espagnole, de par son statut de joueur professionnel en France mais aussi grâce à plus d'une vingtaine de sélections déjà honorées. Important dans une équipe en reconstruction, où des joueurs de 18 ans peuvent être sur la feuille de match. "C'est un changement de génération très important, ne cache pas Jon Zabala. Cela s'est vu sur les premiers matchs, nous n'étions pas vraiment en place. Mais petit à petit, avec le travail, la progression est belle et on veut que ça continue ce week-end. Ma génération a déjà réussi à qualifier l'équipe pour la Coupe du monde même si tout le monde connaît la fin de l'histoire... (NDLR une disqualification à cause d'un joueur inéligible) Mais le boulot sur le terrain c'est primordial ! Les plus anciens, nous essayons de transmettre aux jeunes l'importance de travailler, de s'entraîner et la mentalité qu'il faut avoir."

Cette jeune garde espagnole, après avoir été proche de faire tomber les Portugais en demie (33-30), va pouvoir se tester sur le synthétique de Jean-Bouin. "Le fait de partager avec mes coéquipiers espagnols une rencontre dans ce stade mythique, qui est celui d'un club français légendaire, c'est une superbe expérience pour tous. On va garder ce moment longtemps en souvenir, on n'est pas près de l'oublier. Cela fait énormément de bien de pouvoir partager ce match avec les copains" termine le joueur de Béziers. Il le sait, il faudra aussi gagner pour ne pas se faire chambrer à son retour dans l'Hérault...