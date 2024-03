L'ancien international espagnol Manuel Ordas garde toujours un œil sur le Rugby Europe Championship. S'il apprécie les matchs couperets dans la nouvelle formule, il regrette que chaque équipe ne s'affronte pas.

Depuis la fin de son contrat à l'Aviron bayonnais, Manuel Ordas s'est éloigné du rugby professionnel. C'est d'ailleurs depuis Tahiti que l'ancien ouvreur répond. International espagnol à 10 reprises, il suit de loin les Leones, et donc le Rugby Europe Europe Championship.

Cette année, la compétition commence avec deux poules différentes avant des demi-finales et des finales de classement. "Ces matchs couperets peuvent vraiment apporter de l'intérêt à la compétition", espère le Basque. Mais pour lui, la bascule dans la médiatisation et l'intérêt pour le REC peut se trouver lors de la dernière Coupe du monde, grâce, notamment, aux bonnes performances des Portugais : "Je pense que l'engouement autour de ces matchs sera d'autant plus important que l'on a vu durant le dernier Mondial que des équipes du Tiers 2 peuvent vraiment bien jouer au rugby. Les bonnes prestations de ces équipes-là couplées à la tension des matchs couperets, cela peut vraiment apporter un plus au Rugby Europe Championship."

Prime à la régularité

Depuis 2018, les Géorgiens ont toujours remporté la compétition. Mais dans des phases finales, tout peut arriver... "Sur un match, tout peut se jouer tandis que sur un Tournoi où chacun s'affronte, la victoire se joue sur la régularité, continue Manuel Ordas. Après, désormais, l'Espagne, le Portugal et la Roumanie ne sont plus très loin de la Géorgie. Ces équipes-là doivent continuer à progresser, travailler et se développer pour essayer d'empêcher les Géorgiens de gagner chaque année."

En revanche, l'ancien ouvreur trouve un défaut dans cette nouvelle formule. Il regrette cette période où toutes les équipes s'affrontaient. "Pour moi, le Rugby Europe Championship, cela reste une compétition où l'on doit jouer contre tout le monde, à l'image du Tournoi des 6 Nations. C'est l'inconvénient de cette nouvelle formule. Mais l'avantage, c'est que cela permet d'avoir plus de sélections mises en avant avec désormais huit équipes au lieu de six. Cela apporte plus de visibilité à certaines fédérations", termine l'ancien Bayonnais. Avec des rencontres dont les coups d'envoi sont étalés de midi à 21 heures, même depuis l'autre bout du monde, il pourra regarder une rencontre en direct !