En l'absence de Matthieu Jalibert, c'est l'habituel arrière Thomas Ramos qui a officié à l'ouverture ce dimanche, lors du match du XV de France au pays de Galles. Auteur d'une grosse performance, le Toulousain a convaincu et a largement contribué au large succès des Bleus. Finalement, ne serait-il pas meilleur en 10 ?

Fabien Galthié ne s'en cache pas : il adore les profils polyvalents. Gaël Fickou a déjà joué à l'aile et au centre en Bleu, tout comme Yoram Moefana. Damian Penaud est aussi capable d'évoluer au milieu du terrain alors que Louis Bielle-Biarrey est un arrière de formation. Au poste d'ouvreur plus particulièrement, tous les profils sont polyvalents. Actuellement en convalescence, Romain Ntamack a disputé de nombreux matchs en cinq-huitième, en tant que centre. Matthieu Jalibert a déjà été utilisé en 15 chez les Bleus alors que deux des ouvreurs récemment appelés, Antoine Hastoy et Antoine Gibert, possèdent aux aussi la faculté d'évoluer à deux postes (10-15 pour le premier, 9-10 pour le second).

Avec de nombreux nouveaux qui ont apporté fraîcheur et talent, à l'image de Le Garrec, les Bleus ont montré un nouveau visage conquérant et qui donne envie d'en voir plus !



Au milieu de tout ce monde et raison des absences de Ntamack et Jalibert, c'est un autre grand polyvalent qui a récupéré la place d'ouvreur, laissée vacantes après le match contre l'Italie. Thomas Ramos eut la lourde responsabilité d'enfiler le maillot floqué du 10 au Pincipality Stadium de Cardiff ce dimanche. Et il faut dire que le Toulousain l'a fait avec brio. Le buteur attiré du XV de France a réalisé un grand match, enquillant 20 points au pied et se montrant prépondérant dans l'animation. Parmi les meilleurs Français du match, avec notamment son compère de la charnière Nolann Le Garrec, Ramos a apporté beaucoup de vitesse dans le jeu de son équipe, alternant parfaitement entre jeu dans le dos, phases d'avants et jeu au pied.

Un réel profil d'ouvreur

Sa performance majuscule était mise davantage en relief par un chiffre capital : alors que la moyenne de passes réalisées par les ouvreurs du XV de France lors des 10 derniers matchs des Bleus était de 15,3 passes, Ramos en a distribuées 39. De l'impression visuelle au chiffre, il n'y a parfois qu'un pas et cette statistique confirmait que tout est passé par Ramos dimanche, et qu'il n'est pas étranger au fait que les Bleus ont asséné un score record en terres galloises.

En prenant en compte ce match, qui n'est bien sûr qu'un petit échantillon au milieu de la carrière du Mazamétain, nous pourrions nous poser cette question : Thomas Ramos est-il meilleur à l'ouverture qu'à l'arrière ? Loin de nous ici l'envie de critiquer les performances du bonhomme avec le numéro 15, lui qui s'est imposé comme une référence au poste depuis de nombreuses années. Seulement, ses qualités de jeu au pied mais surtout d'animation conviennent parfaitement au poste d'ouvreur. Ne pas laisser un tel spécimen s'exprimer en tant que premier attaquant de la ligne d'attaque ne serait-il pas un énorme gâchis ?

Sa vision de jeu et son côté très inventif, qui ne sont plus à présenter, sont en plus autant d'atouts qui sont primordiaux pour un ouvreur. Surtout que si nous regardons de plus près, Thomas Ramos a un réel passif glorieux en tant que demi d'ouverture. S'il s'agissait de sa première titularisation à ce poste sous le maillot du XV de France, l'ancien Columérin a déjà évolué à 35 reprises en numéro 10 avec Toulouse. Et pas n'importe quels matchs : la finale de Top 14 2019 ? C'était lui à l'ouverture. La finale 2021 ? Lui aussi ! Au bout de ces deux matchs, le Stade toulousain est allé chercher le Bouclier de Brennus.

Il a déjà fait ses preuves en 10

Il faut aussi se rappeler de sa première partie de saison en 2022-23. Dans un début d'exercice où Romain Ntamack s'était blessé à la cheville, Ramos enchaînait les "masterclass" à l'ouverture, inscrivant notamment un doublé contre Clermont, puis un essai décisif contre La Rochelle. Véritable patron du jeu, celui qui était à ce moment-là incontestablement le meilleur joueur du Top 14 avait profité de cette période pour prendre un sacré tournant dans sa carrière en bleu. Barré par Melvyn Jaminet, Ramos avait profité de la blessure du Perpignanais de l'époque pour prendre une place de titulaire en 15 chez les Bleus. Ses prestations contre l'Australie, l'Afrique du Sud et la Japon avaient convaincu et l'intéressé n'est plus jamais sorti du XV type.

L'histoire entre Thomas Ramos et l'ouverture a donc souvent été une "love story". Joueur au talent indéniable, le Toulousain est évidemment au niveau quel que soit son numéro (10 ou 15). Et bien que l'arrière est souvent considéré comme un ouvreur bis (et inversement), Ramos semble prendre son pied à l'ouverture. Alors qu'il devrait logiquement continuer à ce poste lors du match contre l'Angleterre samedi prochain, Thomas Ramos est - c'est certain - un des meilleurs demis d'ouverture du monde. De quoi le repositionner sur le long terme ?