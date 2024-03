Propulsé au poste d’ouvreur pour la première fois de sa carrière internationale, Thomas Ramos - le nouveau recordman de transformations sous le maillot bleu - a signé une prestation quasi parfaite dans la conduite du jeu. De quoi donner quelques regrets à son staff...

C’était un jour à marquer à son échelle la grande histoire du XV de France, et Thomas Ramos ne l’a pas manquée. Auteur de 20 points (8/9), le nouvel ouvreur des Bleus a dépassé la barre mythique des 300, portant son total en bleu à 317 unités en Bleu (7e meilleur réalisateur de l'histoire du XV de France derrière Didier Camberabero avec 354 points), et devenant surtout au passage le recordman des transformations inscrites sous le maillot bleu (63), devant Lamaison et Michalak. Des lauriers sur lesquels le Mazamétain n’a toutefois pas souhaité s’étendre à chaud, tant l’aboutissement de la prestation collective des siens le tenait à cœur. "Ça fait forcément plaisir mais ça reste anecdotique aujourd’hui. L’important, c’était la performance collective. Le contenu et le match complet qu’on réalise m’ont plu, malgré quelques essais encaissés trop faciles à mon goût. On a construit notre match comme il fallait, on a surtout montré un autre visage que contre l’Italie."

Un visage pour lequel la présence à l’ouverture de Ramos, flanqué à la charnière de l’homme du match Nolan Le Garrec, fut tout sauf anecdotique. "À ce jeu, il faut mettre le ballon dans les espaces, imposer une forme de pression sur l’adversaire avec ou sans le ballon, pointait le sélectionneur Fabien Galthié après la rencontre. Et sur ce match, l’alternance pied-main de notre charnière a été remarquable."

Surprenant ? Pas tant que ça. On se souvient en effet qu’après la blessure de Romain Ntamack en préparation de la Coupe du monde, de nombreux cadres en interne avaient plaidé pour une promotion de Ramos, pour laquelle l’intéressé ne s’était pas montré très chaud. On comprend mieux pourquoi aujourd’hui tant, pour sa première en 10 au niveau international, le Toulousain s’est montré aussi à son aise qu’en club. "Je ne sais pas si j’ai fait un bon match, mais j’ai pris beaucoup de plaisir. En première mi-temps, on a beaucoup tapé sur leur défense, ce qui nous a permis de les user physiquement. L’entrée de notre banc en 6-2 et la fatigue globale des Gallois nous ont permis de prendre les devants. Quand l’équipe décide d’avoir des ballons propres et rapides, pour une charnière, ce sont des conditions beaucoup plus faciles."

"J’adore crier sur les mecs"

Certes, mais encore faut-il savoir les exploiter. Et en la matière, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que Ramos a fait preuve de beaucoup plus de froideur et de lucidité que Matthieu Jalibert voilà quinze jours, dont le tri des ballons dans les zones de marque avait coûté cher aux Bleus face à l’Italie. "On s’est fait des passes, mais on a aussi su garder le ballon quand il le fallait, être patient proche des lignes, ce qui était très important", confirmait Ramos.

Des zones où l’influence de Ramos a été colossale, notamment de par sa capacité à communiquer les bonnes informations à ses partenaires, et notamment à son demi de mêlée, dans son style si particulier… "À Cardiff, si on ne crie pas, on ne s’entend pas, s’amusait le triple champion de France. Et moi, j’adore crier sur les mecs… C’est parfois mal perçu de l’extérieur mais ce n’est pas du tout agressif. Et aujourd’hui, le fait que tout le monde a bien communiqué a aussi permis à la charnière d’évoluer dans de bonnes conditions. Je me répète mais quand on met les choses dans l’ordre, à ce jeu, tout est plus facile. C’est juste dommage de ne se réveiller que maintenant, en fait… " Fabien Galthié ne doit pas penser autre chose au sujet du choix de son ouvreur, pour tout dire...