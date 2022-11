Avec 67 points inscrits depuis le début du mois d'octobre, Thomas Ramos a parfaitement géré l'animation offensive des Rouge et Noir en l'absence de Romain Ntamack. Auteur de trois essais, l'arrière de formation s'est également distingué dans le jeu courant, où ses qualités techniques et physiques lui ont permis de distiller d'excellents ballons à ses coéquipiers. Buteur fiable, le joueur de 27 ans est indiscutablement l'un des hommes forts du Stade toulousain en ce début de saison.

Samedi, face à l'Australie et avec le numéro 15 dans le dos, le Toulousain tentera de s'assurer une place de titulaire avec l'équipe de France. Régulièrement appelé en qualité de remplaçant par Fabien Glathié et son staff, nul doute que Thomas Ramos compte se faire définitivement une place dans l'effectif des Bleus, à un peu moins d'un an de la Coupe du monde.