La France s'est imposée largement sur la pelouse du pays de Galles ce dimanche (24-45). Un score record pour les Bleus dans le Tournoi des 6 Nations. Nolann Le Garrec et George-Henri Colombe ont célébré leur "première" par un essai tandis que Thomas Ramos a passé une barre symbolique.

45 points inscrits au pays de Galles, un record

C'est la première fois que le XV de France inscrit autant de points sur les terres du pays de Galles. Avec quatre essais inscrits, les Bleus ont réalisé une grosse prestation offensive, inscrivant 45 points ce dimanche. Jamais les Bleus n'avaient autant marqué dans la principauté. D'ailleurs, il n'y a eu qu'un seul match dans l'histoire dans lequel les Bleus ont autant marqué face au XV du Poireau : une rencontre du 5 Nations 1998, remporté 51 à 0 par les Bleus à Wembley.

La barre des 300 points passée pour Ramos en bleu

Avec 299 unités marquées sous le maillot bleu au coup d'envoi du match, Thomas Ramos n'avait besoin que d'une pénalité ou une transformation pour passer la barre symbolique des 300 points. Il n'y aura pas eu de suspense, puisque dès la 6e minute, le buteur tricolore a inscrit une pénalité, portant son total à 302. Après avoir inscrit 20 points (8/9) au Principality Stadium ce dimanche, Thomas Ramos compte désormais 317 unités en Bleu, ce qui fait de lui le 7e meilleur réalisateur de l'histoire du XV de France. Il se rapproche doucement de Didier Camberabero (354 points).

2 : Fickou meilleur marqueur français du Tournoi 2024

Il suffit d'avoir marqué deux essais dans les quatre premiers matchs du Tournoi des 6 Nations 2024 pour être le meilleur marqueur du XV de France. Après sa réalisation contre l'Écosse, Gaël Fickou a inscrit un essai sur la pelouse de Cardiff ce dimanche. Il devient donc le meilleur marqueur tricolore dans ce Tournoi, devant Ollivon, Gabrillagues, Bielle-Biarrey, Penaud, Le Garrec, Lucu, Colombe et Taofifenua (1 essai chacun).

Premières glorieuses pour Le Garrec et Colombe

Ils ne fêtaient pas la même chose mais ont reçu pareille récompense. Nolann Le Garrec honorait sa première titularisation avec le XV de France ce dimanche et il a inscrit son premier essai international. Auteur d'un gros match, le demi de mêlée a marqué des points. Georges-Henri Colombe était de son côté remplaçant au coup d'envoi mais a pu participer à son premier match avec les Bleus. En puissance, il a lui aussi inscrit un essai. À noter qu'en plus du pilier rochelais, Nicolas Depoortere et Léo Barré honoraient leur première sélection.

Septième match en pro pour Lloyd

Cela peut paraître fou mais le talonneur remplaçant du pays de Galles Evan Lloyd a disputé face au XV de France son septième match en professionnel seulement. À 22 ans, l'ancien international U20 avait juste participé à six matchs sous le maillot des Cardiff Blues... Tous en tant que remplaçant ! Lloyd avait pris place sur la feuille de match suite au forfait de dernière minute de Ryan Elias, touché à l'ischio-jambier.