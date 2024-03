En conférence de presse, Fabien Galthié est longuement revenu sur les ressorts de la belle victoire des siens, à Cardiff. Et a rendu un bel hommage à Nolann Le Garrec…

Comment avez-vous vécu cette victoire à Cardiff ?

Il fallait traverser la période dans laquelle on était. Il y avait plusieurs pistes de travail : le contenu et la fraîcheur, tant physique que psychologique. On est dans notre septième du Tournoi et souvent, à cette période-là, on arrive à être en forme. A Cardiff, on a retrouvé de l’allant, de la fraîcheur. Il fallait qu’on avance : les résultats de la veille (la victoire de l’Angleterre et celle de l’Italie, N.D.L.R.) nous avaient rendus le challenge encore plus difficile mais il a été relevé.

Vous avez beaucoup plus tenu le ballon qu’à l’habitude...

Quand on prépare un match, on étudie l’équipe adverse et à ce titre, on avait remarqué qu’on pouvait provoquer des zones de ruck positives pour construire notre jeu. On avait aussi fait un focus sur les rucks dynamiques, avec deux joueurs en soutien. Cela a été tenu, c’était une fondation de notre plan de match. Quant aux finisseurs, dans la dernière ligne droite, ils ont aussi fait beaucoup de bien.

Qu’avez-vous pensé de l’essai inscrit par Gaël Fickou, en première période ?

Tout le monde a joué juste. Il y a 24 rucks sur cette séquence et au départ, ça m’inquiétait un peu. Mais on n’a jamais perdu la dynamique, la puissance et finalement aplati. C’est bien.

Quel sentiment la charnière tricolore vous a-t-elle laissé ?

Elle dépend beaucoup de ce qu’il se passe devant et derrière elle. L’enjeu, cl fallait qu’elle soit sur ses pieds, tout le temps. Elle ne devait pas déblayer un ruck ou faire autre chose. On avait besoin d’elle debout pour construire notre jeu offensif. Elle l’a bien fait.

Un mot sur la performance de Nolann Le Garrec, auteur d’ailleurs d’une belle chistera ?

La chistera, elle est passée, quoi… On regardait le ballon voler, le Gallois qui tendait la main… Elle est passée et derrière, ça nous a donné un temps fort. La performance de Nolann est à la hauteur de ce qu’il a fait jusqu’à présent dans ce Tournoi des 6 Nations. A Cardiff, après un début de match tendu, il s’est relâché doucement au fil de la rencontre, a trouvé son rythme et s’est bien connecté à Thomas Ramos. Il a aussi combattu dans les couloirs, fait des bons retours défensifs. Nolann Le Garrec fait partie des joueurs qui se sont levés. J’en suis très heureux.

Il y a eu la "dépossession", la "repossession". Et maintenant, quel est le plan de jeu ?

L’important, c’est mettre le ballon dans les espaces libres : soit devant la défense, soit derrière elle. A ce jeu, quand tu mets la pression sur l’adversaire avec ou sans le ballon, tu performes. Depuis deux ans, l’attaque est avantagée : pour gratter un ballon, c’est désormais difficile. On s’adapte.

A quel point les nouveaux venus ont-ils apporté de la fraîcheur dans l’équipe ?

Il faut avoir une pensée pour les joueurs qui n’étaient pas là et qui se régénèrent : au niveau international, quand on n’est pas frais, ça ne passe pas. Pendant ce temps, des opportunités s’ouvrent pour nos meilleurs jeunes. A Marcoussis, ceux-ci ont vu le bonheur mais aussi la récente période douloureuse. Ca aussi, ça les forme. Quand ils rentrent dans l’équipe, ils ne sont pas trop surpris et nous apportent leur talent.

Vous venez d’appeler le trois-quart centre du Munster Antoine Frisch. Pour quelle raison ?

On le suit depuis longtemps. Pierre-Louis Barassi s’est fait une entorse, Jonathan Danty est forfait et lui enchaîne les bonnes performances avec le Munster, depuis le début de la saison. Il va donc nous rejoindre pour préparer ce match contre l’Angleterre.

A quoi vous attendez-vous pour le prochain Crunch ?

Il suffit de dire France-Angleterre pour fixer l’enjeu de ce dernier match. C’est un Tournoi particulier pour nous et finalement, tout y est encore possible. Samedi, à Lyon, on doit terminer sur le même tempo, la même intensité que contre Galles .