Ancien troisième ligne internationale (82 sélections), Imanol Harinordoquy se réjouit du chemin emprunté par le XV de France dimanche sur la pelouse du Millenium de Cardiff. Notre consultant souligne ici l'apport de sang frais apporté par le sélectionneur Fabien Galthié...

Quelle impression vous a fait cette équipe de France ?

Le XV de France a remis le train sur les rails. C’est vraiment une bonne chose. J’ai beaucoup aimé l’esprit collectif qui a animé cette équipe tout au long de la rencontre, avec une véritable volonté de tenir le ballon. Ce match prouve que lorsque les Bleus tiennent le ballon et joue avec beaucoup de rythme, on sait faire mal à l’adversaire. Cette victoire montre aussi à quel point les choix qui ont été faits, notamment celui d’apporter du sang neuf dans la composition de l’équipe, ont été les bons. Léo Barré, Emmanuel Meafou, Thibaud Flament, Nicolas Depoortère ou encore Nolan Le Garrec ont fait un très bon match. Ils ont répondu présent dans un contexte difficile. Il est aussi important que les « finisseurs » ont vraiment apporté une plus-value.

Cette victoire, est-ce la mort de la « dépossession » ?

Quand une équipe domine les collisions, quand elle remporte les duels, c’est toujours plus facile d’imposer son jeu et de tenir le ballon. C’est ce qu’à su faire cette équipe de France. Et tant mieux. Parce qu’elle a été en difficulté lorsque les Gallois avaient la possession, sans même qu’il y ait de surnombre. C’était donc beaucoup mieux de garder le ballon.

Fabien Galthié avait annoncé avant le début du Tournoi vouloir emmener jusqu’en 2027 et la Coupe du monde en Australie 80 % du groupe de 2023. Cette rencontre ne montre-t-elle qu’il lui sera difficile de s’y tenir ?

C’est un peu tôt pour le dire ! Toutefois, cette victoire, avec cette équipe et les changements apportés, montre qu’il était nécessaire d’apporter du sang neuf pour construire l’avenir.

Justement, les Bleus ont débuté la rencontre avec une charnière toute neuve. Qu’en avez-vous pensé ?

Je vais vous faire une confidence qui n’engage que moi : si j’étais entraîneur, Thomas Ramos serait mon ouvreur titulaire. Certes, il est excellent à l’arrière, notamment avec un excellent jeu au pied, des qualités de relance exceptionnelles ou encore une vision incroyable, mais on a pu voir qu’à l’ouverture il avait fait preuve d’un sang froid remarquable. Contre les Gallois, c’est lui qui a pris le jeu en main. Il s’est comporté en patron. Ni plus, ni moins. Et face aux perches, il a été impeccable (un seul échec lors de sa dernière tentative).

Mais plus globalement, comment avez-vous jugé son association avec Nolan Le Garrec ?

Rien à dire. Ils n’ont pas commis d’erreur. Le petit Le Garrec a une très belle qualité de passe et d’éjection qui permet aussi d’accélérer le jeu, de dynamiser autour des rucks. Je n’ai pas qu’il fêtait sa première titularisation. Il a collé au ballon, tenté des choses comme cette chistera incroyable. Et avec Thomas, ils se sont bien trouvés. Franchement, je n’ai pas eu l’impression qu’ils jouaient ensemble pour la première fois.

Toutefois, le XV de France ne s’est-il pas compliqué le match en laissant les Gallois marquer trop facilement ?

C’est le point noir : le XV de France a pris des essais sur des actions sans danger, simplement en raison de plaquages ratés. Tout simplement. Ça a rendu le match indécis durant de longues minutes alors que les Gallois n’ont pas été dangereux et ne sont pas venus souvent dans les 22 mètres français. On leur a vraiment donné trop de points gratuitement. En revanche, la discipline a été très bonne (3 fautes sifflées), c’est à souligner.

Cette large victoire du XV de France est-elle un vent de fraîcheur après un début de Tournoi chaotique ?

Ce succès va faire le plus grand bien à ce groupe. Samedi prochain, les joueurs vont entrer sur la pelouse avec un tout autre objectif que celui d’une éventuelle dernière place qui aurait pu leur être promise s’ils avaient perdu à Cardiff. C’est quand même un poids en moins. Ils auraient même pu avoir à éviter une cuillère de bois, sans un essai refusé aux Ecossais et un poteau contre l’Italie. Le moral des troupes va être gonflé à bloc.

Surtout que cette équipe de France peut encore terminer le Tournoi à la deuxième place du classement…

En raison des derniers résultats, ce dernier match peut sauver le Tournoi des Bleus. C’est vraiment une bonne chose. Et puis une victoire sur l’Angleterre, c’est toujours bon à prendre.

Fabien Galthié a déclaré que les moments difficiles vécus par son équipe depuis le début de la compétition allaient la rendre plus forte pour l’avenir. Partagez-vous son sentiment ?

Tous les matchs, perdus ou gagnés, sont bons pour engranger de l’expérience. Maintenant, je pense surtout que ce match montre le bon chemin à Fabien Galthié.

Que voulez-vous dire ?

En début de Tournoi, Fabien a voulu débuter une nouvelle aventure avec un groupe quasiment inchangé. Or, pour construire l’avenir, c’est important d’apporter du sang frais. Vraiment.