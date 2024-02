Si ce week-end de rugby a été marqué par le match nul concédé par les Bleus face à l'Italie, la 16ème journée de Top 14 se jouait en parallèle. Toulouse a notamment réussi à s'imposer dans l'antre des Clermontois ce qui n'a pas manqué de faire réagir Christophe Urios alors que Peniasi Dakuwaqa a été étincelant. Voici le top des déclas !

Galthié : On est dans le dur mais on ira pourtant jouer le pays de Galles avec ambition

Après la prestation des siens face à l'Italie et un match nul qui fait tâche, le sélectionneur du XV de France a pourtant adopté un discours maternant : "Il n’y a ni colère, ni abattement : contre l’Italie, les joueurs ont fait preuve de courage, ont été déterminés. On est dans le dur mais on ira pourtant jouer le pays de Galles avec ambition. Nous sommes toujours déterminés. Lorsqu’on travaille à Marcoussis, on voit bien les points d’amélioration de l’équipe. Mais c’est une période à vivre et à traverser pleinement. C’est une expérience qu’il faut assumer." Pas de colère, ni inquiétudes donc...

Quand Pita Ahki milite pour que Barassi retrouve l'équipe de France

Son dernier match en équipe de France remonte au 17 juillet 2021. Pierre-Louis Barassi était titulaire pour affronter l'Australie. Depuis le centre a un peu disparu des radars du XV de France mais il n'a pour autant rien perdu de son talent. Face à Clermont il a été l'auteur d'une prestation XXL ! De quoi faire réagir son coéquipier en club, Pita Ahki : My boy Barassi should be in that French team no cap", en français cela donne : "Sans mentir, mon pote Barassi devrait être dans cette équipe de France."

Lacombe : On a appris du passé

Soyons honnêtes. Ce week-end, personne n'aurait misé sur une victoire du Stade toulousain. Et c'est pourtant ce qui est arrivé avec une équipe très remaniée où l'on a pu apercevoir des Castro Ferreira ou encore Merkler en grande forme. En cette période de doublons, Virgile Lacombe (entraîneur des avants), avoue avoir appris des erreurs du passé : "On a appris du passé puisqu’en 2022 quand on perd en demi-finale du championnat contre Castres et en demi-finale de Coupe d’Europe, on a un groupe qui est épuisé. Depuis ce moment-là, on a essayé d’intégrer un peu plus les jeunes sur des matchs pour qu’ils puissent gagner en expérience."

Urios : On fait tellement d'erreurs de cadets

Tout le monde connaît le franc-parler du manager clermontois. Alors après la défaite des siens au Michelin, Christophe Urios a une nouvelle fois fait preuve d'honnêteté : "On marque des essais et on donne des choses. Il y a eu des erreurs individuelles qui nous ont coûtés très cher. Il faut que les mecs montent le niveau. On fait tellement d'erreurs de cadets... ce n'est pas possible. En première mi-temps, on n'a pas joué le rugby qu'on avait préparé. Je nous ai trouvés lents, il n'y avait pas beaucoup d'alternances dans ce qu'on proposait. Et en deuxième, on fait tellement d'erreurs... Ce n'est pas possible de gagner un match. Après, le carton rouge est un fait de jeu, c'est comme ça. Malgré ce carton rouge, on aurait dû gagner le match."

Dakuwaqa impressionne

Peniasi Dakuwaqa a brillé de mille feux ce week-end. Une prestation que le manager parisien a tenue à saluer : "C’est un terrain qui est fait pour lui. On savait que sur ce genre de surface, s’il avait de l’espace, il nous ferait avancer. C’est ce qui s’est passé. Il a eu plusieurs fulgurances ce soir, et il y a cet essai de plus de cent mètres… Je crois que tous ceux qui ont joué au rugby rêvent de marquer un essai comme ça. Et lui, il l’a fait. C’est beau pour le rugby, et c’est beau pour nous. C’est phénoménal à voir. Nous, on est des privilégiés, on l’a tous les jours à l’entraînement, et des fulgurances, il nous en fait tout le temps. Il a fait un grand match ce soir, alors qu’il n’avait pas joué beaucoup ces derniers temps."