Face à une jeune équipe toulousaine, l'ASM Clermont Auvergne a une nouvelle fois chuté sur sa pelouse (33-37). Une troisième défaite à domicile très frustrante pour Christophe Urios, qui a longuement regretté les erreurs de son équipe.

Et pourtant, Christophe Urios y a cru quand Delguy a aplati l'essai de l'espoir à la 77e minute du choc de la 16e journée de Top 14 entre Clermont et Toulouse (33-37). Ses hommes ont même eu dans cette rencontre riche d'essais une ultime possibilité de renverser le cours de la rencontre, mais l'alignement toulousain en a décidé du contraire.

Au final, une nouvelle défaite à domicile pour les Auvergnats, déjà la troisième cette saison en championnat (après Toulon et l'UBB). En conférence de presse, le manager clermontois était logiquement déçu de cette performance. "C'est le même match que Bordeaux (défaite 35-40, le 29 décembre dernier lors de la 11e journée), a-t-il regretté dans des propos rapportés par nos confrères de La Montagne. On marque des essais et on donne des choses. Il y a eu des erreurs individuelles qui nous ont coûtés très cher. Il faut que les mecs montent le niveau. On fait tellement d'erreurs de cadets... ce n'est pas possible."

Rentrer dans le top 6 quand tu as trois défaites à la maison, ce n'est pas simple

Mais comme écrit en préambule de cet article, l'ancien coach de Castres ou de l'UBB pensait son équipe capable de renverser ce scénario très défavorable. "Je pensais qu'on allait renverser le match. Mais encore une fois, on ne maîtrise pas cette dernière touche. On a donné des points facilement, à l'image du début de la deuxième période."

Tout n'est pas à jeter dans la prestation clermontoise et c'est aussi ce que veut retenir Christophe Urios. Envie, détermination, caractère, ses joueurs ont montré de belles choses pour revenir dans la rencontre et arracher un bonus défensif. "Il y a eu une débauche d'énergie, il y a eu une volonté, une envie qui est assez incroyable. Mais on fait tellement d'erreurs... En première mi-temps, on n'a pas joué le rugby qu'on avait préparé. Je nous ai trouvés lents, il n'y avait pas beaucoup d'alternance dans ce qu'on proposait. Et en deuxième, on fait tellement d'erreurs... Ce n'est pas possible de gagner un match. Après, le carton rouge est un fait de jeu, c'est comme ça. Malgré ce carton rouge, on aurait dû gagner le match."

Avec cette sortie de route au Michelin, les Clermontois ont raté l'occasion se rapprocher du top 6. Huitièmes à quatre points du Racing et cinq de l'UBB, première équipe potentiellement barragiste à domicile, les hommes de Christophe Urios devront se rattraper à l'extérieur dès le week-end prochain. Mais la mission sera difficile sur le terrain de La Rochelle, également en difficulté cette saison. "Pour rentrer dans le top 6 quand tu as trois défaites à la maison, ce n'est pas simple, a concédé l'homme fort de l'ASM. On a encore beaucoup de travail."