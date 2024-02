Le manager parisien, qui avait décidé de relancer son ailier Peniasi Dakuwaqa sur la surface synthétique de l’Arena, a commenté son exploit qui a facilité le succès son équipe.

Que retenez-vous de ce succès sur la pelouse de votre rival francilien ?

Que c’est un très bon résultat pour nous, dans la continuité de ce qu’on fait depuis quelques semaines, voire quelques mois, et qu’il nous met à la première place du classement des matchs à l’extérieur. C’est très important pour nous, cela prouve le caractère et la solidarité de cette équipe. Régulièrement, il y a des turn-over, et le niveau ne baisse pas. Et ça, c’est une grosse satisfaction dans cette compétition si relevée et très difficile.

Votre tâche a été facilitée par le match hors norme de votre ailier Peniasi Dakuwaqa. Comment qualifieriez-vous sa performance ?

C’est un terrain qui est fait pour lui. On savait que sur ce genre de surface, s’il avait de l’espace, il nous ferait avancer. C’est ce qui s’est passé. Il a eu plusieurs fulgurances ce soir, et il y a cet essai de plus de cent mètres… Je crois que tous ceux qui ont joué au rugby rêvent de marquer un essai comme ça. Et lui, il l’a fait. Et à l’inverse, je crois que l’équipe en face ne veut pas prendre d’essai comme ça, surtout à ce moment du match où le Racing revenait un peu dans la partie. À 11-17, prendre un coup de poignard comme ça... C’est beau pour le rugby, et c’est beau pour nous. C’est phénoménal à voir. Nous, on est des privilégiés, on l’a tous les jours à l’entraînement, et des fulgurances, il nous en fait tout le temps. Il a fait un grand match ce soir, alors qu’il n’avait pas joué beaucoup ces derniers temps. Nous sommes très contents pour lui.

À titre personnel, vous avez signé votre premier retour à l’Arena par ce succès. Comment le vivez-vous ?

J’ai passé six ans ici avec de super résultats. Donc je ne veux pas en rajouter. Ce qui m’intéresse, c’est le Stade-Français Paris, ce qu’on est en train de faire et de construire. On est sur une nouvelle page blanche, il faut regarder devant et pas derrière. Qui a gagné, quand, le match aller… Ce qui nous intéresse, ce sont les semaines et les mois qui arrivent, pas la victoire de Laurent Labit ou de ceux qui jouent à Paris depuis longtemps et pour lesquels ce derby avait une saveur particulière. Je suis juste satisfait de la victoire du groupe qui avait décidé de faire un gros match et qui l’a fait.