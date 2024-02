Après le triste match nul des Bleus face à l’Italie (13-13), le sélectionneur national Fabien Galthié est revenu sur les ressorts de cette rencontre inaboutie…

Quelle est votre première réaction ?

Je félicite déjà l’Italie qui a su faire preuve de courage en première période puis, dans le deuxième acte, s’est mise en position de gagner. (il marque une pause) Jusqu’à la fin, on a de notre côté été en capacité de gagner le match mais aussi de le perdre.

Y a-t-il une crise ?

Quand on ne gagne pas les matchs, ce n’est pas positif. Une défaite, c’est une crise en soi. Alors, oui : c’est une période délicate, douloureuse. Les émotions ressenties sont difficiles.

Quels furent les tournants de cette rencontre ?

On a dominé la possession et le territoire. Mais on n’a pas été capables de concrétiser. Et puis, à hauteur des quarante mètres, un carton rouge a été sifflé contre Jonathan Danty. A partir de là, le scénario a été difficile à maîtriser.

Y a-t-il de la colère ou de l’abattement ?

Il n’y a ni colère, ni abattement : contre l’Italie, les joueurs ont fait preuve de courage, ont été déterminés. On est dans le dur mais on ira pourtant jouer le pays de Galles avec ambition. Nous sommes toujours déterminés.

A quoi est dû ce passage à vide ?

Lorsqu’on travaille à Marcoussis, on voit bien les points d’amélioration de l’équipe. Mais c’est une période à vivre et à traverser pleinement. C’est une expérience qu’il faut assumer. Vis à vis de nous et vis à vis de nos supporters. […] Nos éducateurs nous ont appris que le rugby est un sport difficile et qu’il faut y faire preuve de résilience. Il faut mettre de l’énergie, de l’intensité. Il faut faire corps.

Depuis des semaines, vous avez prôné la continuité dans le jeu, dans le choix des hommes. Cela va-t-il changer ?

Ca bouge quand même. Des rotations liées aux circonstances ont eu lieu et finalement, l’équipe a changé depuis le quart-de-finale de Coupe du monde. Maintenant, il ne faut pas grand-chose pour que ce rendu douloureux bouge vers quelque chose de plus agréable, de plus harmonieux… C’est d’ailelurs le propre de cette compétition, le propre de l’exigence du Tournoi…

Après le carton rouge reçu par Paul Willemse contre l’Irlande, votre équipe a, face à l’Italie, une nouvelle fois disputé une rencontre internationale à quatorze. Comment résorber cette indiscipline ?

Les cartons rouges ne nous aident pas. Cela met à mal notre équilibre. (il marque une pause, reprend) Ces fautes, ce sont des contacts hauts. On travaille pourtant sur la position des joueurs, au moment du contact. Pour le moment, ça ne nous sourit pas et même nous coûte cher. Mais on ne va accabler personne. On est tous responsables.