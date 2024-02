Il s'est passé beaucoup de choses lors de la 15e journée de Top 14 avec quelques surprises importantes avec les succès de Pau et de Montpellier à l'extérieur. Des résultats qui ont entraîné certaines colères froides, comme celle du manager Ronan O'Gara ou du flanker toulonnais Esteban Abadie.

La Section paloise a brillé ce week-end en s'imposant sur la pelouse de l'UBB (10-20) pour mettre fin à quatre défaites consécutives en championnat. Un succès acquis grâce à une défense exceptionnelle des hommes de Sebastien Piqueronies, secteur de jeu défaillant lors de la défaite au Hameau face à Castres. À l’issue du match, Émilien Gailleton appréciait l'état d'esprit de son équipe : "Plus de 300 plaquages, c'est vrai ? Je ne le savais pas. J'imagine que c'est énorme du coup ? Je n'ai pas fait les 300 plaquages tout seul ! C'est énorme. Je ne connais pas le pourcentage de réussite mais j'ai plusieurs actions en tête où je vois un mec rattraper le plaquage que son coéquipier a manqué. L'idée, c'était d'être là les uns pour les autres." Cette performance permet à la Section de se replacer à la 7e place à un petit point de Toulon. Gailleton a lui rejoint Marcoussis pour préparer la réception de l'Italie. "Je ne pense pas que l’équipe va tourner mais en tout cas je serai prêt à relever le défi", a-t-il lancé en conférence de presse.

Le Lou peut respirer. En s'offrant le Stade rochelais à Gerland, les Lyonnais gagnent une position au classement et prennent six points d'avance sur le nouveau quatorzième, Oyonnax. Invité à réagir au beau succès du week-end face aux Rochelais, le jeune deuxième ligne Mickaël Guillard s'est dit prêt à affronter une saison plus que galère : "Il faut prendre conscience qu'on ne jouera pas de phases finales. Que nos phases finales, c'est maintenant. On doit jouer pour aller chercher ce maintien le plus tôt possible, comme si nos vies en dépendaient. On doit sauver le club."

Ronan O'Gara avait des messages à faire passer ce week-end à l'issue de la défaite sans bonus des Rochelais à Lyon. "Je ne peux pas être déçu car j'ai vu comment on s'est entraîné. Cette semaine, les joueurs étaient plus concentrés sur les prix de l'immobilier sur l'île de Ré que sur le terrain. Ça dépend ce que tu veux dans la vie. Si tu veux être riche en appartements ou en maisons, ou riche avec des médailles." La légende irlandaise se désolait de l'attitude de ses hommes apathiques au retour des vestiaires. "Ce n'est pas ma vision de la façon de représenter ton club le samedi après-midi. On n'était pas un club qui respecte ses supporters, sa famille... C'était assez honteux." Un gros match attend les Maritimes le week-end prochain avec un déplacement à Perpignan toujours périlleux pour les visiteurs.

Baptiste Jauneau était déçu après la nouvelle défaite à l'extérieur de l'ASM (21-13). Les Clermontois étaient dans le coup mais comme souvent cette saison, ils n'ont pas réussi à tenir sur la distance. À titre personnel, le jeune demi de mêlée n'avait pas débuté un match depuis un mois. Malgré un physique qui a répondu présent, le champion du monde U20 était déçu de sa performance : "Pour une fois, je n’ai pas eu de crampes. C’est déjà bon signe. Après, oui, ça faisait longtemps et quand on m’appelle, il faut que je sois au rendez-vous. Ce soir, je ne suis pas sûr de l’avoir été. Je dois me remettre au boulot."

Baptiste Jauneau sous la pression de Denis Marchois, tente de dégager son équipe qui a complètement subi la deuxième période.

Déçu lui aussi, Esteban Abadie n'a pas fait dans la langue de bois. Le troisième ligne de Toulon a regretté au micro de Canal + l'attitude de son équipe, coupable selon lui de se dire les choses en semaine sans agir le week-end sur le terrain. "Je pense que nous nous préparons bien... Après, nous parlons beaucoup mais sur le terrain, on voit ne pas grand chose. Maintenant, il faut agir et se remettre au travail dès lundi pour espérer faire mieux la semaine prochaine." Convoqué avec le XV de France, Abadie sera soucieux d'observer la réaction de ses coéquipiers sur la pelouse de Pau le week-end prochain.

Petit bonus avec cette déclaration de Pierre-Henry Broncan, le manager du CA Brive. Marqué par la large défaite des siens à Grenoble lors de la 20e journée de Pro D2 (40-29), l'ancien adjoint d'Eddie Jones en Australie n'a pas ménagé ses joueurs, loin du compte dans les notions de combat et de combativité. "On n’a pas respecté le club, les supporters, tous ceux qui aiment le CAB. J'espère que ça fait mal aux joueurs, mais j'ai une grosse interrogation là-dessus. (...) Au niveau professionnel, la défense, c’est d’abord dans la tête, on ne va pas leur apprendre à plaquer ou à défendre un maul. Le maul des Grenoblois juste avant la mi-temps, franchement, nos Crabos l’auraient mieux défendu ! Ce manque de respect me fait ch…" A l'ancien manager de Castres de s'interroger sur les ambitions de ses hommes : "La question à se poser, c’est : "est-ce qu’on a envie de rester en Pro D2 ?" J’entends beaucoup de choses depuis que je suis arrivé à Brive. Ce que je vois, c’est que les dirigeants nous mettent dans les meilleures conditions, et que le sportif n’est pas à la hauteur du club. Il faut vite changer. Je suis venu avec de l’ambition. J’ai autre chose à foutre que de voir ce genre de prestation. Alors maintenant, on va la fermer, et travailler pour redevenir une équipe dure à battre, qui bataille."

* Les liens vers les interviews complètes sont disponibles en cliquant sur les liens.