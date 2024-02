Pro D2 - Dans un match prolifique en essais marqués (quatre de chaque côté), le FC Grenoble écarte le CA Brive (40-29). Après trois revers, les partenaires de Steeve Blanc-Mappaz ont encore une fois démontré qu'ils avaient une sacrée force de caractère et renouent avec le succès. Avec cette victoire, le FCG se rapproche à trois unités du top 6, avant les autres matchs de la 20e journée ce vendredi. Après ce voyage à vide, Brive - 7e - sera également un spectateur attentif des résultats concernant le haut du tableau.

Grenoble et Brive, les deux équipes opposées ce jeudi soir en ouverture de la 20e journée de Pro D2 partageaient la même envie de présenter un visage différent du match précédent. Un faux pas à domicile devant Nevers à évacuer pour Brive, la frustration d’une première période ratée à Mont-de-Marsan pour Grenoble.

Dans ce match entre revanchards, les Isérois frappent fort, avec un succès 40-29. Avec des points en moins au classement, après avoir concédé plusieurs défaites de suite ou à l’issue d’une semaine plutôt agitée en interne, il ne faut jamais complètement enterrer les Grenoblois. Car les joueurs qui évoluent au pied des montagnes dans leur stade des Alpes sont justement toujours prêts à les déplacer ces fameuses montagnes.

Un véritable festival offensif

D’emblée, Grenoble met du volume et du rythme. Les Isérois jouent à la main deux premières pénalités très proches de l’en-but de Brive. Cela donne le ton. Les 20 premières minutes seront d’ailleurs marquées par une grande domination des locaux. Le premier essai du puissant 2e ligne Giorgi Javakhia (7e) vient valider le choix des locaux de tenter ces pénalités à la main. Le CAB est étouffé sur cette entame et le FCG réussit un 10-0. Dans les cordes, les Brivistes concèdent 8 pénalités en 19 minutes (dont un carton jaune pour Jackson Garden-Bachop). C’est l’alignement des Corréziens qui leur permet d’éviter de se noyer d’entrée. Avec trois ballons volés à la touche du FCG, Retief Marrais et ses partenaires grappillent quelques munitions. Qu’ils mettent à profit pour inscrire deux essais coup sur coup. Par Rahboni Warren-Vosayaco (30e) puis Issam Hamel au cœur d’un ballon porté (10-15, 33e). Après le 10-0 en faveur du FCG, le CAB réplique donc par un 0-15. Les attaques en séries se poursuivent et c’est Grenoble qui reprend la main sur la fin du premier acte. Via le pied de Romain Trouilloud, puis par un essai de Geoffrey Cros, venu faire une bordure de ruck près de l’en-but adverse (20-15 à la mi-temps).

Le pied de Trouilloud, la puissance de Goginava et Javakhia et le cœur des Grenoblois

Dans cette première rencontre de la 20e journée, les Grenoblois reprennent un peu d’air au tableau d’affichage à l’issue d’une nouvelle offensive de grande envergure. Celle-ci aboutit à un essai de Luka Goginava, venu conclure une longue séquence où l’on a à la fois vu une transversale au pied de Barthélémy vers Blanc Mappaz sur l’aile gauche puis un rebond côté droit avec les appuis de Cros… pour finalement une finition au près du pilier géorgien (27-15, 47e). Au fil des minutes, le FCG grignote aussi son avance grâce à la précision de son centre buteur Romain Trouilloud. Auteur de 20 points au pied dans ce match, grâce à un 100% face aux perches (8/8). Parmi les fulgurances offensives de ce match, l’arrière briviste Mathis Ferté s’offre un déboulé bouclé sur un essai en coin (30-20, 53e). Mais dans ce chassé-croisé plutôt logique en cette période de vacances de février, les Alpins vont à nouveau slalomer entre les difficultés pour reprendre un peu d’avance. D’abord en gérant plutôt bien une période à 14 contre 15 après le carton jaune reçu par Pio Muarua (56e). Puis en validant un nouveau temps fort avec un essai inscrit par Giorgi Javakhia, venu ponctuer des avancées iséroises sur ballon porté puis dans l’aspiration du capitaine Steeve Blanc-Mappaz et un dernier rush du colosse Giorgi Javakhia donc (37-22, 66e). Un nouveau coup de patte de Romain Trouilloud faisait basculer la barre symbolique des 40 points (73e). En face, le pilier du CAB Nathan Fraissenon s’arrachait pour permettre aux Brivistes d’inscrire un quatrième essai (40-29, 77e). Traduisant d’ailleurs une forme de curiosité d’autant réussir à marquer de points à l’extérieur sans réussir à décrocher le moindre bonus défensif au bout de ce voyage.

Aux portes du top 6

Grenoble peut apprécier ce succès. Quelques instants après le coup de sifflet final, le capitaine grenoblois Steeve Blanc-Mappaz évoquait une nouvelle fois sa fierté d’appartenir à cette équipe au micro de Canal + Sport : « Ce n’est pas évident ce qui se passe cette saison. Cela fait plusieurs saisons que l’on répond en groupe. Ce collectif a une âme. Nous ne nous sommes pas affolés, chacun est resté dans son rôle pour apporter à l’équipe. Je suis fier d’appartenir à Grenoble. Il s’est passé des choses cette semaine et nous répondons de la meilleure des façons. En tant que compétiteur, je me lève tous les matins pour viser le haut de tableau. Il vaut mieux regarder vers le haut que vers le bas même si nous restons très humbles ».

A l'issue de ce match, le FCG est 9e de Pro D2 (avec 43 unités) et pointe à trois longueurs de la 6e place. Le CAB - 7e avec 46 points - restera forcément aussi juste derrière ces places qualificatives pour la phase finale à l'issue de cette 20e journée qui se poursuivra ce vendredi soir. Pour les Corréziens, un rebond sera attendu à domicile la semaine prochaine devant Valence-Romans. De leur côté, les Isérois tenteront de confirmer ce regain de forme sur la pelouse d'Agen.