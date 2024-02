Bayonne garde son invincibilité à Jean-Dauger une semaine de plus... L'Aviron a disposé de l'ASM 21 à 13. Dans une rencontre fermée et hachée, les Basques se sont nourris des fautes et des imprécisions techniques des Auvergnats pour l'emporter. Clermont n'a que trop rarement pu lancer son jeu et sort du top 6.

Sans grande folie, mais avec un bon rythme et du beau jeu, la rencontre a démarré sur de bonnes bases. Lopez et Urdapilleta annonçaient la belle bataille d’ouvreurs qu’ils allaient se livrer au cours des 80 minutes. Sur une chandelle du premier, le deuxième se mettait à la faute pour lui permettre d’ouvrir le score (3-0, 5ème). Le temps de mettre le bleu de chauffe pour les Jaunards. D’abord, une première combinaison en touche les amenait à cinq mètres de la ligne, sans marquer. Puis sur une relance, Urdapilleta tapait un par-dessus, bien suivi par Raka, entouré de soutiens. Tixeront avançait en fixant deux défenseurs, avant de remettre intérieur pour l’essai de Thomas Roziere, son premier de la saison (3-7, 9ème). Clermont commençait à dominer. Sur une touche au milieu du terrain, le groupé pénétrant avançait sur une vingtaine de mètres. Pénalité, et l’ouvreur argentin creusait un premier écart (3-10, 20ème). De quoi piquer au vif Bayonne. A partir de la première mêlée du match, les centres mettaient le feu à la défense. Malgré la bonne position pour marquer, les Basques préféraient aller en touche. Un choix payant, Remy Bourdeau se chargeait de marquer l’essai en force, au terme du maul (10-10, 28ème). Un score qui reflétait la partie. Urdapilleta manquait une pénalité avant la pause (40ème) et ce match était indécis. Jean Dauger reste inhospitalier Au retour de la mi-temps, Bayonne mettait la min sur le match. Dans le jeu, en se mettant à dominer territorialement. Puis au score, avec un nouvel essai. Les avants tentaient de faire un remake du premier essai, mais la défense était vigilante cette fois. Alors les joueurs de l’Aviron écartaient au large, Tiberghien jouait parfaitement le 2 contre 2, et Baget remettait intérieur pour la conclusion par Guillaume Martocq (15-10, 47ème). Du beau jeu de trois-quarts pour prendre l’avantage. L’arrière à l’initiative de l’action sauvait ensuite l’équipe sur une percée solitaire de Raka. L’ailier auvergnat était envoyé en touche cinq mètres de l’en-but. L’ASM devait se contenter d’une pénalité pour se rapprocher (15-13, 58ème). Urdapilleta était moins en réussite sur un drop longue distance manqué (62ème). Les Jaunards donnaient tout mais avec imprécision. Comme le montre la barre des dix en-avants atteinte en 70 minutes de jeu. Des manquements dont profitait Bayonne pour creuser le large et les priver d’un bonus défensif (2 pénalités de Lopez, 72ème, 75ème). Bibi Biziwu éteignait les espoirs de son équipe avec un jeu déloyal stupide et évitable sur cette dernière pénalité, sanctionné d’un carton. Clermont perd sa place dans le top 6 à l’issue de la journée, descendant à portée de l’Aviron bayonnais, qui poursuit son 100 % de victoires à domicile cette saison.