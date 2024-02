Invité à commenter la jolie victoire des siens face à La Rochelle (28-17) qui pourrait être décisive dans l'optique du maintien, le jeune deuxième ligne lyonnais Mickaël Guillard s'est avéré très satisfait de l'état d'esprit affiché par son équipe durant 80 minutes.

On vous sent soulagé, après ce succès...

Cela fait du bien de gagner, surtout avec la manière parce qu'on a enfin été constants pendant 80 minutes. Les autres matchs, on était bons une mi-temps sur deux, on avait des trous d'air... On est heureux du contenu, dans la mesure où tout le monde est resté connecté et solidaire pendant toute la partie. On sentait que tout le monde voulait aller chercher cette victoire ensemble, et rattraper la défaite de Clermont. On était mené à la mi-temps mais on ne s'est pas affolés. On s'est dit qu'on était dans le match, qu'on dominait les collisions, mais qu'on était juste trop pénalisés dans les rucks et en défense. Il fallait juste être plus propre, tout en gardant les intentions de la première mi-temps, et cela devait finir par payer.

Comme vous le dites, le Lou est parvenu à enfin rester concentré et déterminé pendant 80 minutes. Une rareté...

Il faut prendre conscience qu'on ne jouera pas de phases finales. Que nos phases finales, c'est maintenant. On doit jouer pour aller chercher ce maintien le plus tôt possible, comme si nos vies en dépendaient. On doit sauver le club.

Rapidement mené au score, le Lou a renversé La Rochelle pour finir par s'imposer à Gerland#LOUSR



Votre défense n'a pas encaissé le moindre point en deuxième mi-temps pour la première fois depuis longtemps, et a même réussi à garder sa ligne inviolée à un quart d'heure de la fin alors que La Rochelle poussait très fort... N'est-ce pas là la principale satisfaction ?

Ça fait très longtemps que ça ne nous est pas arrivé, oui... La défense a globalement été satisfaisante même si on prend quatorze points assez vite en première période. Ce qui est bien, c'est que tout le monde voulait bosser pour le mec d'à côté. Sur la séquence dont vous parlez, s’ils avaient marqué, ça nous aurait fait mal au moral et comme on n'est pas en confiance... Il fallait rester solidaire et on l'a été. C'est là que le match a basculé, on est parvenu à se dégager et derrière, on a pu mettre en place notre jeu.

On connaît depuis longtemps Baptiste Couilloud... Pouvez-vous néanmoins nous parler de Semi Radradra, qui vous a fait un bien fou au milieu du terrain ?

Semi, quand on a un joueur comme ça avec soi... Ce sont des facteurs X, des vrais, capables de jouer le offload, de percer, de gratter... Quand on a avec soi des mecs qui peuvent faire la différence sur un appui, un crochet, ça facilite le rugby pour tout le monde.