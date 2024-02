Le troisième ligne du RCT Esteban Abadie s'est exprimé au micro de Canal+ après la défaite des siens sur la pelouse de Castres, en clôture de la 15e journée de Top 14 (25-17). Le flanker déplore un retard au démarrage récurrent de Toulon.

Peu convaincant sur la pelouse de Pierre-Fabre, le Rugby Club Toulonnais a enchaîné une deuxième défaite de suite ce dimanche, en s'inclinant logiquement face à Castres (25-17). Menés tout au long de la rencontre, les Varois n'ont jamais su boucher leur retard, la faute à de nombreuses imprécisions. Le troisième ligne et cadre de l'équipe Esteban Abadie a réagi à ce mauvais résultat au micro de Canal+ : "Nous avons des regrets mais je pense que l'issue du match est claire. Nous sommes tombés sur une belle équipe de Castres. Le match est à l'image de notre saison : nous ne maîtrisons pas notre match, nous sommes toujours à rebond. Nous attendons d'être dominés par l'adversaire et de courir derrière le score pour se mettre à jouer au rugby. Nous sommes trop indisciplinés en première mi-temps. Nous ne pouvons jamais espérer mieux ce soir."

Battu à domicile par l'UBB la semaine dernière, le RCT ne parvient pas à trouver de la stabilité dans ses performances lors de ses dernières sorties. Quelque chose qui a le don d'énerver Abadie : "Je pense que nous nous préparons bien... Après, nous parlons beaucoup mais sur le terrain, on voit ne pas grand chose. Maintenant, il faut agir et se remettre au travail dès lundi pour espérer faire mieux la semaine prochaine." Toulon pourrait en plus devoir jouer sans son élément majeur de la touche lors du match face à Pau la semaine dernière, puisque ce dernier est convoqué avec le XV de France pour préparer le match du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie.

Plus dominant, le Castres olympique a su dominer Toulon. Les Tarnais ont marqué trois essais dans cette partie et se sont mis à l'abri en début de seconde période. Castres retrouve le top 6, Toulon enchaîne une deuxième défaite de suite.

Alors qu'il ne compte toujours pas de sélection en bleu, sa présence est une hypothèse qui tient la route. "Chaque chose en son temps, calmait le bonhomme. Je vais basculer tranquillement à Marcoussis demain. Quand je monte, je donne le meilleur de moi-même mais après ce n'est pas moi qui fais les choix. Évidemment que j'espérerai un jour porter le maillot bleu mais chaque chose en son temps."