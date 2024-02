Ravi d’avoir mis un terme à une série de quatre défaites en Top 14, le centre béarnais Emilien Gailleton est revenu sur la prestation majuscule des Palois, notamment en défense, un secteur dans lequel ils avaient largement failli il y a deux semaines contre Castres.

Qu’est-ce que cela fait de l’emporter à Chaban-Delmas après une prestation aussi aboutie ?

On voulait se rattraper de la série de défaites, et je pense qu’on l’a fait. J’ai trouvé le groupe très solidaire aujourd’hui, tant en attaque qu’en défense, partout sur le terrain, et je pense que c’est ce qui nous a fait gagner aujourd’hui.

Vous vous êtes appuyés sur une énorme prestation défensive pour l'emporter...

Je n’ai pas les statistiques en tête mais effectivement, j’ai eu l’impression qu’on a fait beaucoup d’efforts en défense. Les Girondins sont souvent venus dans nos 22 mètres, mais on a su les repousser.

Vous avez fait plus de 300 plaquages…

C’est vrai ? Je ne le savais pas. J’imagine que c’est énorme du coup ?

Oui, vous n’avez pas mal aux épaules ?

(Rires) Je n’ai pas fait les 300 plaquages tout seul ! C’est énorme. Je ne connais pas le pourcentage de réussite mais j’ai plusieurs actions en tête où je vois un mec rattraper le plaquage que son coéquipier a manqué. L’idée, c’était d’être là les uns pour les autres, une chose qu’on n’a pas su faire sur les deux derniers matchs.

Après la prestation ratée contre Castres, aviez-vous besoin de vous prouver quelque chose ?

Clairement oui. Et pas que sur la défense, même si on a ramassé dans ce secteur contre les Castrais. On avait plein de choses à revoir, mais il est vrai qu’une bonne prestation en défense était primordiale aujourd’hui.

Bordeaux n'a pas confirmé son beau succès sur la pelouse de Toulon avec une défaite à domicile contre Pau. Accrocheurs et solides en défense, les Palois se relancent après quatre défaites de rang en championnat.



Le résumé du match > https://t.co/7XJar3oWkf pic.twitter.com/RyQkWJn7bU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 17, 2024

Il y avait beaucoup d’histoires d’hommes autour de ce match, comme offrir une première victoire à Sam Whitelock, le retour d’Elliott Roudil, la titularisation d’Axel Despérès qui fête sa première victoire en Top 14, le retour d’Elliott Roudil après 13 mois sans jouer… vous êtes vous nourris de ces histoires ?

Vous avez oublié le centième match de Nicolas Corato avec la Section aussi… Bien sûr qu’on s’en est nourris. Cela a amené beaucoup de choses. On a vraiment senti que l’ensemble du groupe avait envie de gagner aujourd’hui.

Je suis très content de monter à Marcoussis. Moins de descendre, mais il faut voir le verre à moitié plein

Qu’avez-vous pensé de la prestation d’Axel Despérès ?

Je suis très content pour lui. C’est un très bon ami. Il n’a pas toujours été en réussite sur les derniers matchs mais là il a sorti une belle performance : il a été très propre. Je ne l’ai pas encadré plus que cela. Je ne voulais lui mettre de pression. À chaque fois qu’il faisait un bon truc, je le félicitais c’est tout. Il est assez mature pour garder la tête froide dans les bons et les mauvais moments.

Vous allez retrouver encore une fois l’équipe de France…

Oui, je rentre ce soir à Pau et je m’envole de Pau à 10 heures demain, donc ça va être une petite nuit ! Il faut juste s’organiser avec les voyages pour bien récupérer. Je suis très content de monter. Moins de descendre, mais il faut voir le verre à moitié plein. Je ne pense pas que l’équipe va tourner mais en tout cas je serai prêt à relever le défi. J’ai envie de jouer pour l’équipe de France, c’est le rêve de tous les gosses.