La majorité des matchs de la 20e journée de Pro D2 se jouaient ce vendredi. Le geste, le joueur, la statistique... Voici tout ce qu'il faut retenir de cette soirée.

Le match : un duel qui tient toutes ses promesses pour Provence Rugby

En plus de l'enjeu, il y a eu du suspense, des gestes de classe, du combat et une bataille tactique pour ce duel au sommet entre Provence Rugby et Vannes. Entre les deux seules équipes qui avaient déjà été leaders de Pro D2 cette saison, le duel a tenu toutes ses promesses et ce sont les Provençaux qui peuvent avoir le sourire. Dans un stade Maurice-David qui a connu la meilleure affluence de son histoire, les hommes de Mauricio Reggiardo ont su résister à des Vannetais ambitieux (16-13).

Grâce à un drop de Lafage et à un essai de Finau, les locaux ont d'abord pris les devants avant de contrer héroïquement les offensives de visiteurs qui ont campé dans le camp adverse, sans vouloir prendre les points pour autant, sur les différentes pénalités obtenues. Le résultat a au final profité à... Béziers, qui devient leader de Pro D2 pour la première fois de la saison. La course aux demi-finales directes s'annonce passionnante.

Le geste : le "5-22" énorme de Nanaï-Williams

C'est peu de dire que Béziers a été bousculé en début de rencontre sur sa pelouse par Mont-de-Marsan. Dominés territorialement et dans la possession par une équipe montoise qui avait en plus marqué grâce à une interception de Wakaya, les Biterrois étaient menés 10 à 0 après une demi-heure et se retrouvaient de nouveau acculés. Après une mêlée montoise sur la ligne des 22m adverse, plus d'un pouvait penser que le score allait enfler en faveur des visiteurs. Ce fut tout le contraire.

Pro D2 - Tim Nanaï-Williams a réalisé un superbe geste face à Mont-de-Marsan Icon Sport - Icon Sport

Après que la gonfle a été subtilisée par les Biterrois, c'est Tim Nanaï-Williams, replacé au centre ce vendredi, qui en héritait. Avec le vent dans le dos, il lâchait un coup de canon de son pied droit, cinq petits mètres devant son en-but. Traversant le terrain, le ballon mourrait après quelques rebonds... après la ligne des 22 mètres montois. Une "5-22" incroyable qui a amené sur l'action d'après l'essai d'Alquier. Le match a tourné là-dessus.

La confirmation : Dax, un promu en canne

Non, Dax n'a plus vraiment l'allure d'un promu. On ne va pas se mentir, en début de saison pas grand monde n'aurait misé sur cette équipe dacquoise mais force est de constater qu'elle mène son bout de chemin bien plus sereinement que ce qu'on aurait pu imaginer. Encore ce vendredi soir face à Soyaux-Angoulême, les hommes de Jeff Dubois ont infligé un 20-0 aux visiteurs du jour en première période avant de s'imposer 25-5.

Sûrs de leurs forces les Landais semblent de plus en plus libérés dans ce jeu qui leur va si bien, capables d'enfoncer leur vis-à-vis sur un maul comme de marquer grâce aux belles inspirations des trois-quarts. Neuvième au classement après cette victoire face au SA XV, Dax creuse un peu plus l'écart avec le bas de tableau et confirme que le regain d'énergie après un début de saison complexe n'était pas un feu de paille.

Le constat : pour Rouen, ça sent le sapin

À Aguiléra ce vendredi, le duel entre Biarritz et Rouen était spécial. Les deux équipes les moins bien classées du championnat se retrouvaient pour disputer le match de la peur. Une rencontre qui pouvait être accroché au vu du contexte, qui a souvent tendance à crisper les joueurs. Seulement non, Biarritz n'a pas fait de détail et s'est assuré une victoire tranquille sur ses terres face à des Normands une nouvelle fois dépassés.

D'ailleurs, le bilan commence à faire froid dans le dos. Avec cette défaite, Rouen se retrouve à onze points de leurs adversaires du soir et de Soyaux-Angoulême au classement. À neuf journées de la fin, la messe est encore loin d'être dite mais il semble difficile d'imaginer une équipe qui s'est fait manger tout cru par l'avant-dernier du classement, remonter la pente...

La stat' : 1er essai d'Haouas en Pro D2

Arrivé en terre basque à l'intersaison, Mohamed Haouas faisait ses premiers pas en Pro D2 dès la première journée du championnat. Titulaire indiscutable à droite de la mêlée il n'a manqué que deux rencontres cette saison. Face à Rouen l'international français s'est offert son premier essai sous les couleurs du Biarritz olympique.

Haouas déjà de retour à Montpellier ? C'est probable !!!

Alors que les Biarrots se trouvaient bien en difficulté face aux visiteurs du jour, Haouas concrétisait le travail de son pack. Après une belle touche en fond d'alignement le pilier droit s'extirpait d'un maul efficace pour se jeter dans l'en-but. Les deux malheureux défenseurs rouennais n'auront rien pu faire...

Le joueur : Ambadiang, toujours là

Il fait partie de ceux dont il est difficile de se passer. Depuis ses premiers pas sous le maillot de Nevers il ne passe pas inaperçu. Christian Ambadiang a encore frappé face à Agen. C'est simple, l'ailier de l'USON et toujours dans les bons coups et c'est loin d'être un hasard. S'il se montre très à l'aise dans son couloir grâce à sa pointe de vitesse qui laisse un grand nombre de défenseurs sur le flanc. Il est aussi essentiel pour attaquer la ligne davantage.

PERSONNE NE PEUT STOPPER AMBADIANG \ud83d\ude80



Il élimine 6 défenseurs et file aplatir le deuxième essai pour @usonneversrugby \ud83d\udd25 pic.twitter.com/DyaDKs6cid — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 25, 2024

Il l'a encore montré ce vendredi soir en permettant aux siens de reprendre un peu d'air à de nombreuses reprises. En tête, cette percée sur plusieurs mètres qui amenait le premier essai des siens et une nouvelle concrétisation (6ème essai de la saison) qui redonnait du baume au cœur au retour des vestiaires.

La décla : le visionnaire Pierre Caillet

Le public de Raoul-Barrière a été cueilli à froid. Dès la quatrième minute, les Biterrois ont encaissé un essai, suite à une interception de Nacani Wakaya. Durant la première demi-heure, les Rouge et Bleu ont été dominés physiquement et n'ont pas réussi à prendre les extérieurs, comme à l’accoutumée dans leur antre.

Pas de quoi stresser Pierre Caillet, le coach de l'ASBH, interrogé au micro de Canal+ : "Mont-de-Marsan fait toujours des grosses premières mi-temps". Puis, le technicien a donné rendez-vous dans le second acte, où les siens ont pourtant joué contre le vent. Résultat : un 15-0 adressé à des Landais qui ont aussi écopé d'un carton rouge. Visionnaire Pierre Caillet !