Le jeune talonneur prêté par Toulon au club de Béziers depuis deux semaines, réussit des débuts prometteurs sous la tunique Rouge et Bleu. Titularisé encore une fois face aux Montois, le minot de la Rade a pu apprécier le contexte biterrois alors que les Héraultais s'installent pour la première fois de la saison sur le toit du championnat.

Yanis, comment avez-vous vécu votre première rencontre à Béziers au stade Raoul-Barrière ?

C'était un pur plaisir pour moi de débuter face à Mont-de-Marsan. La semaine dernière s'était déjà plutôt bien passée à Montauban. Le fait de confirmer encore par une victoire, c'est quelque chose d'énorme. Je suis très heureux pour l'équipe et le club, tout comme à titre personnel.

Le dénouement ne fut pas aisé, notamment sur la première période où les Montois furent difficiles à manœuvrer...

Nous étions prévenus que les premières minutes allaient être intenses face aux Landais. Ils mettent beaucoup de rythme, envoient du jeu aussi comme nous. Après, je crois que le groupe n'a pas lâché et ne s'est pas trop posé de questions. Le rugby qu'on voulait mettre en place, on l'a fait et le résultat est présent sur la fin.

La conquête fut de bonne facture, notamment la mêlée fermée à votre avantage lors de cette soirée...

Avec Sylvain Charlet, le coach de la mêlée, on a très bien bossé. C'était un joli duel sur l'épreuve de force. Je suis encore jeune et je dois encore beaucoup apprendre. Mais le comportement collectif est à souligner, ce secteur avec la touche ont bien fonctionné.

A lire aussi : Pro D2 - Béziers - Mont-de-Marsan : le résumé du match de la 20ème journée

Quand on débarque en cours de saison, n'est-il pas difficile d'apprivoiser toutes les subtilités d'un alignement et ses annonces ?

Franchement, je le redoutais un peu. Mais avec Pierre Caillet et tous les membres du staff, les joueurs comme Clément Ancely et William Van Bost qui s'occupent des annonces, je suis très bien accompagné. Mon rugby, je le connais, l'entourage du club me met en confiance et cela me réussit pour le moment.

Que vous avez t'on dit au sujet de l'équipe de Béziers avant votre arrivée dans l'Hérault ?

Pierre Mignoni m'a beaucoup parlé du club avant de partir. Il m'a dit que c'était le deuxième Toulon ! Honnêtement, je ne suis pas trop dépaysé. Je me sens vraiment bien ici, c'est une ville superbe. Ça pue le rugby, et voir des gens comme cela dans les tribunes, désolé du terme mais c'est bandant pour les joueurs.

La stratégie offensive qui est prônée ici te correspond-elle ?

Bien sûr, on met du beau jeu en place. Mais plus que tout cela, et je m'y retrouve pleinement, c'est que j'ai l'impression que je joue en permanence avec des chiens de la casse autour de moi. Pour un talonneur, il n'y a pas plus beau et de voir tout le monde s'envoyer ainsi, je reconnais la base du club et c'est énorme.

Vu de l'extérieur, on sentait un groupe qui vivait bien

Retient-on la solidarité aussi face aux Montois, qui ne fut jamais vaine durant toute la rencontre ?

Samuel Marques, à la fin du match quand on se réunit autour d'un cercle, nous le dit. On n'a pas gagné à 15, ni à 23. On a une cinquantaine de gars qui s'entraînent bien ensemble durant la semaine. En une quinzaine de jours, j'ai compris que c'était une vraie bande de potes. Et je suis sûr que de l'extérieur, cela doit également se ressentir. C'est vraiment une belle équipe, un beau club.

Après deux titularisations consécutives, comment avez-vous jugé vos premiers pas dans ce championnat de Pro D2 ?

Pour tout dire, ça tape ! Surtout face aux Montois, ça joue à 2000 à l'heure. Les impacts sont rudes et j'apprends beaucoup de ce type de confrontations. L'objectif, c'est de jouer un maximum. Je sais aussi qu'il y aura des hauts et des bas. Avec les autres talonneurs, la concurrence est plaisante. Ils m'ont très bien accueilli.

Béziers est leader du championnat à 2/3 de son calendrier, qu'est que cela signifie pour vous ?

Je vois cela comme une récompense. C'est quelque chose de fabuleux pour le club. Personnellement, je vais prendre match après match. Il ne faut pas être trop dans l'euphorie. Et on verra bien ce que la suite nous réserve.