Pro D2- Face au Stade Montois, Béziers enchaîne avec une troisième victoire consécutive

Pro D2 - Bousculés en première période, l'ASBH s'est finalement imposé (25-20) face à Mont de Marsan et met la pression sur Vannes dans le haut du classement.

Après 30 premières minutes à l'avantage des visiteurs, les joueurs de Béziers ont parfaitement déroulé leur jeu et se sont imposés pour la treizième fois de la saison (25-20).

Les deux équipes dos à dos à la pause

Il ne fallait pas être en retard au Stade Raoul-Barrière. Ce vendredi soir, Béziers qui dominait légèrement les cinq premières minutes de la rencontre était surpris d'entrée. Dans son camp, Malie voyait sa passe être interceptée par Wakaya qui n'avait plus qu'à aplatir entre les poteaux.

Sonnés, les Biterrois avaient du mal à rentrer dans leur rencontre et le Stade Montois continuait d'insister. Et à forcer de redoubler les offensives, les Montois parvenaient à obtenir une pénalité intéressante. Après 24 minutes de jeu, Loustalot permettait à son équipe de mener 10-0.

Alors que l'on pensait l'ASBH dans le dur, les locaux se réveillaient petit à petit pour terminer de la meilleure des manières ses 40 premières minutes. Grâce à un gros travail des avants, les Biterrois gagnaient une précieuse mêlée et parvenaient à trouver seul sur son côté gauche Alquier qui ramenait les siens dans le match. Après la transformation de Marques, Béziers obtenait une précieuse pénalité revenait à égalité juste avant la pause.

Béziers est passé à la vitesse supérieure

Au retour des vestiaires, les Biterrois rassuraient rapidement leur public. Pas question pour les joueurs de Pierre Caillet de reproduire les mêmes erreurs que lors du début de rencontre. L'indiscipline de la première période n'avait plus lieu et les passes trouvaient plus facilement les mains des joueurs locaux.

C'est d'abord par le biais d'une pénalité que les Biterrois prenaient pour la première fois de la rencontre les devants. À partir de la 50ème minute de jeu, l'ASBH était revenu sur un niveau proche de ses habitudes. Les offensives se multipliaient et il était de plus en plus difficile de tenir pour la défense du Stade Montois. Peu avant l'heure de jeu, un superbe renversement de la droite vers la gauche permettait à Gabin Lorre d'inscrire le deuxième essai de son équipe. Dix minutes plus tard, c'était au tour de Gonzalez d'alourdir le score en faveur de Béziers.

Réduit à 14 après l'exclusion de Lagivala pour un deuxième carton jaune à la suite d'un plaquage haut, Mont de Marsan parvenait malgré tout de même à inscrire deux essais dans les dernières minutes. Suffisant pour repartir avec le bonus défensif.

Cette victoire permet à Béziers d'enchaîner avec un troisième succès consécutif et de mettre la pression sur Vannes en haut du classement. De son côté, Mont de Marsan aura l'occasion de se reprendre la semaine prochaine face à Nevers.