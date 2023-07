Le Biarritz olympique a officialisé ce mardi matin le transfert de Mohamed Haouas. Une mutation vivement critiquée dans les rangs des supporters biarrots après la condamnation du pilier droit international pour "violences conjugales" sur sa femme. Un recrutement que le club basque assume pleinement.

"Bienvenue à Biarritz Mohamed, toi et ta famille, ayez pour vous les astres, les vents et la mer. #Biarritzàbrasouverts". Voilà comment le club actuellement pensionnaire du Pro D2 a annoncé ce mardi en début de matinée l'arrivée de sa nouvelle recrue Mohamed Haouas (29 ans, 16 sélections). Libéré par le club de Clermont avec qui il n'aura finalement pas disputé une seule minute, il s'installe sur la Côte basque après avoir signé un contrat jusqu'en 2025. Une mutation qui fait grand bruit au vu de l'actualité judiciaire du nouveau pilier de la mêlée biarrote, écarté du XV de France par le sélectionneur Fabien Galthié.

Bienvenue à Biarritz Mohamed, toi et ta famille, ayez pour vous les astres, les vents et la mer #biarritzàbrasouverts @BOPBweb \u270d\ud83c\udffb\ud83d\udd34\u26aa\ufe0f pic.twitter.com/nfYObwIazd — Jean-Baptiste ALDIGÉ (@jbaldige) July 4, 2023

En mai dernier, l'ancien pilier droit de Montpellier a été condamné à douze mois de prison ferme, sans mandat de dépôt, pour "violences conjugales" après avoir frappé sa femme dans un centre commercial de Montpellier. Il a été à nouveau condamné récemment, à neuf mois de prison ferme cette fois, pour une autre affaire de violences. Un aménagement de peine est prévu pour la première condamnation. Il pourrait donc purger sa peine "sous la forme d’un port de bracelet électronique ou d’une libération conditionnelle parentale" comme l'indiquait son avocat, Me Gallix. Le joueur et son conseil ont fait appel de la deuxième peine car en cas de condamnation, les deux peines seraient supérieures à une année de prison ferme, la première ne serait donc plus aménageable et la case prison deviendrait inévitable. "Si je laisse les choses en l’état, il n’y a plus d’aménagement possible et là Mohamed Haouas devrait être incarcéré", confirme l'avocat.

Une venue qui déplaît donc fortement aux supporters biarrots, à l'image du club de supporters Miarritzeko Mutilak. "C'est une honte, ça me révolte ! Après ce qu'il a fait à sa femme le mois dernier, il n'a absolument rien à faire sous notre maillot. Pour moi, il n’a plus sa place dans le rugby. Quelle image on donne à nos jeunes ? Tapez votre femme et vous pourrez quand même venir jouer chez nous…" s'indignait une supportrice. Sur les réseaux sociaux aussi, la colère monte après l'annonce officielle, au point que les commentaires aient été bloqués. De l'autre côté, celui de la direction, le son de cloche diverge pour le propriétaire du BO, Louis-Vincent Gave, qui a transmis une lettre d'explication aux abonnés du club pour justifier son recrutement. Il y indique avoir discuté avec la femme du joueur et souhaite "nouer avec lui, comme avec tous mes joueurs, des liens d'amitié sur les saisons qui arrivent".