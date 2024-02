Pour le choc à Provence Rugby (ce vendredi 21h), Vannes pourra compter sur son capitaine Francisco Gorrissen. Rentré en Argentine trois semaines pour son mariage en cours de saison, le troisième ligne est revenu en Bretagne en pleine forme et déterminé à amener le RCV le plus loin possible.

61 rencontres disputées sur 62. Cette statistique parle d'elle-même concernant la régularité de Francisco Gorrissen. Sur cette période, il a été titulaire à 54 reprises, a disputé 46 fois les 80 minutes d'une rencontre, a marqué onze essais et est devenu le capitaine du club breton. Depuis son arrivée au club à l'automne 2021, il n'avait manqué, donc, qu'une seule rencontre du RCV : un déplacement à Aurillac, le 9 décembre 2022. Mais le troisième ligne n'était pas sur la feuille de match le 9 novembre dernier, pour le déplacement à Colomiers. Ni la suivante pour la réception d'Agen. Toujours pas de Francisco Gorrissen pour le voyage à Grenoble, le 30 novembre. "En début de saison, j'ai demandé au club et à l'entraîneur Jean-Noël Spitzer si je pouvais rentrer me marier en Argentine, en novembre. C'était la meilleure date pour moi afin d'avoir ma famille et ma belle-famille. Ils ont accepté et je les remercie encore", explique le principal intéressé, dans un très bon français.

Francisco Gorrissen s'est donc envolé pour son pays natal afin d'y célébrer son union, ce qui l'a obligé à faire quelque chose de très rare pour lui : regarder le RCV derrière un écran. "Ça a été bizarre, et même dur de voir le match à la télé mais j'ai confiance en ce groupe, rejoue-t-il… J’ai vu le match avec ma famille. Elle regarde toutes les semaines Vannes à la télé, donc c’était bien de regarder le match avec elle pour une fois !"

À son départ, les Bretons étaient invaincus en Pro D2 après neuf journées. Patatras ! Pour le premier match sans leur capitaine, les Vannetais se sont pris les pieds dans le tapis de Marcel-Bendichou... Mais le joueur de 29 ans n'exclut pas que les siens auraient pu perde s'il avait été là : "Personne ne gagne ou ne perd un match seul, c’est un sport collectif. Oui je me suis dit : “Putain, j’aimerais être avec les gars dans le vestiaire.” Dans les moments plus difficiles, tu veux être avec le groupe. J’ai parlé avec eux sur le groupe Whatsapp de l’équipe. Je leur ai dit que perdre devait arriver à un moment dans la saison et comment il fallait rebondir après ça."

Je pense que Grégory Alldritt a pris la bonne décision pour son corps, mais aussi pour sa tête

S'il a conservé son rôle de capitaine à distance, le natif de Buenos Aires admet que cette pause inédite au milieu de la saison lui a fait du bien mentalement. "Cela m’a donné de l’énergie car, des fois, c’est dur d’être loin de sa famille et de ses amis.. J’ai eu la chance de pouvoir être avec eux trois semaines. Je suis retourné à Vannes très heureux et motivé pour la fin de la saison", lâche-t-il.

L'homme aux trois capes avec les Pumas confie, en rigolant, avoir fait quelques asados (barbecues argentins) mais sans en avoir abusé. Il est d'ailleurs revenu dans l'ouest de la France en pleine forme. "En Argentine, je m’entraînais comme si j’étais à Vannes, reprend le capitaine du RCV. C’était même un plaisir car je suis retourné m’entraîner avec mon ancien club pour lequel j’ai énormément d’affection, Belgrano. J’y étais presque tous les jours et le préparateur physique de Vannes m’avait donné un programme à faire pendant ces trois semaines. Je suis donc revenu dans la même forme qu’avant mon départ."

Francisco Gorrissen a été titulaire à chacune des rencontres du RCV depuis son retour.

Troisièmes lignes puissants, capitaines de leur club, ils sont aussi parmi les meilleurs joueurs de leurs divisions respectives. Grégory Alldritt et Francisco Gorrissen partagent quelques points communs, auxquels il faut désormais ajouter une pause de quelques semaines à l'automne dernier. Le Vannetais comprend la décision du Rochelais, qui, lui aussi, avait un mariage à fêter durant ses vacances, celui de son frère : "Ici, en Pro D2, la saison est très longue mais on a des week-ends sans matchs entre les blocs. Les joueurs de Top 14, après la Coupe du monde, cela a été très dur. Ils ne s’arrêtent jamais ! Quand il n’y a pas de championnat, il y a la Champions Cup. Je parlais avec des amis argentins qui me disaient qu’ils étaient très fatigués depuis le Mondial, ou qu’ils se sont blessés. Je pense que Grégory Alldritt a pris la bonne décision pour son corps, mais aussi pour sa tête. Les calendriers sont peut-être trop chargés…"

Une revanche contre Provence

À son retour d'Argentine, Francisco Gorrissen a demandé à faire le déplacement à Grenoble même s'il ne jouait pas, afin de retrouver au plus vite le groupe. Il a ensuite repris ses habitudes en jouant la plupart des rencontres dans leur intégralité ! Et, surtout, ses congés payés n'ont fait qu'augmenter sa soif de victoires. Idéal, sachant que Vannes se déplace à Aix-en-Provence, ce vendredi (21h), avant de recevoir Béziers le 22 février (21h), soit les deux équipes qui talonnent le RCV au classement. "On a beaucoup parlé de l’importance de ce bloc, avec les quatre gros matchs qu'il nous reste. Jouer sur deux week-ends consécutifs nos deux principaux poursuivants, c’est sympa, cela me donne envie en tout cas ! C’est bien pour le groupe car c’est un gros défi."

La rencontre contre Provence sera aussi teintée d'un sentiment de revanche car les hommes de Mauricio Reggiardo sont les seuls, cette saison, à s'être imposé à la Rabine. "On veut prendre notre revanche, oui, mais ce match ne sera pas décisif, prévient l'Argentin. Il reste encore une dizaine de matchs. Mais cela sera un gros test pour l’équipe, à l’extérieur."

Francisco Gorrissen et madame ont déjà célébré leur union en Bretagne. "Je l’ai fait en mai dernier, lance-t-il, pour conclure. On a fait une petite fête avec les copains, mes coéquipiers, avant de partir en vacances, c’était super ! J’étais content d’avoir aussi bien pu profiter avec eux car ils sont un peu comme ma famille ici, en France." Alors, au printemps prochain, il aura des week-ends de disponibles pour célébrer, pourquoi pas, une montée dans l'élite...