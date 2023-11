Colomiers est la première équipe à avoir fait chuter Vannes, leader invaincu jusque-là de la division. Après cette victoire 15-10, le capitaine Anthony Coletta s'est montré satisfait de ce succès qui illustre la progression du groupe columérain et récompense le travail effectué depuis plusieurs semaines.

Vous faites tomber le leader invaincu, et en plus vous confirmez ce beau succès à Montauban, c'est une belle soirée pour vous...

C'est une sacrée performance car s’ils étaient invaincus jusque-là, ce n'est pas pour rien. Vannes, c'est une équipe très solide dans tous les secteurs de jeu, en attaque, en conquête. Ce qu'ils proposent, c'est dans la continuité de ce qu'ils font depuis plusieurs saisons. Mais on a bien préparé notre match. Après un début de saison mitigé, cela montre notre progression. Maintenant, nous sommes à trois victoires consécutives, ce n'est pas anodin, il y a beaucoup de travail, des nouveaux joueurs... C'est une victoire importante, mais elle n'est pas là par hasard.

Ces dernières années, les Vannetais sont venus gagner à Bendichou plusieurs fois, y avait-il une motivation supplémentaire ?

Nous sommes aussi allés gagner chez eux il y a peu, n'oublions pas ! Mais ces dernières années, cette équipe nous a dominés, elle est venue gagner ici plusieurs fois et il n'y avait pas photo. Ce succès montre notre progression. On avance, il y a des choses mises en place avec le staff et le président. Leur travail et le nôtre payent, il y a une progression.

Vos blessés sont de retour, les internationaux reviennent du Mondial, tous les signaux commencent à être au vert pour vous !

Dans chaque équipe pro D2, dans une année, il y a une période où il y a une dizaine de blessés. Nous, cela a été tôt dans la saison. Les jeunes répondent aussi présents et ce soir Jérémy (Béchu) a été très bon ! Nos jeunes joueurs rentrent dans les moments décisifs et ils nous font gagner. Jérémy reste très modeste, mais c'est notre force. Pour les plus vieux comme moi, c’est une fierté, on veut travailler avec eux car ils nous font progresser. Ces jeunes sont le futur du club et ils nous tirent vers le haut !

Vous avez été plus réalistes sur la gestion du match pour garder le score en votre faveur, ce qui vous a parfois manqué sur certaines rencontres en fin de saison dernière mais aussi cette saison. Est-ce aussi un signe de la progression de cette équipe ?

Par rapport à la fin de saison dernière, sur l'état d'esprit, il y a beaucoup plus de sang-froid. On prend exemple sur une équipe comme Vannes qui sait rester calme, propre, avec des joueurs qui savent gérer un match, quand une rencontre ne se joue à pas beaucoup. Moi, comme capitaine, je prends de l’expérience et individuellement j'ai basculé là-dessus. Maintenant, j'arrive à trouver des mots plus calmes. Avant, j’étais plus sanguin, maintenant je suis sanguin mais aussi calme (sourire).

En première mi-temps, vous avez passé de longues minutes dans le camp adverse sans scorer. Avez-vous douté ?

Avant, c'était un petit souci que l'on avait. On a travaillé sur l'efficacité. Je pense que maintenant on marque plus quand on rentre dans les 22 adverses. C'est peut-être aussi que l'on est plus calme. On ne marquait pas, et on se fatiguait. Maintenant, on ne marque pas à chaque fois mais, au final, on repart très souvent avec des points. Quand on n’arrivait pas à marquer, on insistait parfois trop pour rien et on se fatiguait. Maintenant, on est plus calme qu’avant et on sait prendre les points aux bons moments !