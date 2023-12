Provence Rugby s'offre Vannes et remporte le choc de la 13e journée de Pro D2 !

Le choc de la 13e journée de Pro D2 entre Vannes et Provence Rugby a tourné à l'avantage des hommes de Mauricio Reggiardo. À la Rabine, les Provençaux ont frappé un grand coup en dominant le leader de la saison régulière (17-27), revenant à quatre longueurs de leur hôte d'un soir, mais plus que la victoire, les Aixois ont envoyé un message aux concurrents directs à la montée.

Il y a eu du rythme dans ce choc de la 13e journée de Pro D2 entre le leader incontesté Vannes et son dauphin Provence Rugby, mais ce sont finalement les visiteurs qui se sont offert le scalp de leurs hôtes, mettant fin à une série de 11 victoires consécutives des Morbihannais à la Rabine (17-27).

Provence Rugby réaliste et grondée par La Rabine

Portés par leur public, les Vannetais vont dominer, mais vont buter face à la très bonne défense de Provence Rugby. Les Morbihannais ont eu les occasions d'aller dans l'en-but de leur dauphin au classement, mais à chaque fois, les hommes de Jean-Noël Spitzer vont commettre l'erreur de trop et rendre le ballon aux Provençaux comme cette touche à la demi-heure de jeu, à 5 mètres, et captée par l'alignement breton avant que le ballon ne soit relâché en direction des Aixois. Les visiteurs, privés très rapidement de Mathias Colombet, sorti au bout d'à peine trois minutes pour une blessure au genou, vont inscrire les premiers points du match par le pied de Jimmy Gopperth. Maxime Lafage lui répondra par une pénalité, mais alors que l'intensité ne cessait de faiblir, une action va faire couler beaucoup d'encre. Sur un long jeu au pied de Jimmy Gopperth, Benjamin Hernandez estime que l'ouvreur provençal a réalisé une 50-22, mais le ballon semblait être sorti avant d'avoir franchi la ligne fatidique. Dans la continuité de l'action, dans un stade de la Rabine grondant à l'incompréhension et à l'injustice, Jimmy Gopperth envoie une merveille de jeu au pied en direction de Bilel Taieb qui allait aplatir le premier essai de la rencontre et permettait à Provence Rugby de rentrer au vestiaire avec 10 points d'avance.

Les ballons portés assomment Vannes

Le rythme et l'intensité sont du même acabit dans le second acte. Les Bretons se montrent d'abord maladroits après qu'Andrés Vilaseca s'est fait reprendre sur sa ligne, mais ce n'était que partie remise pour les Vannetais. Sur un ballon porté, Léon Boulier aplatit en force et relance le match, mais le troisième-ligne va être le héros malheureux de la rencontre. Après avoir délibérément stoppé un ballon porté dynamique, le numéro 8 morbihannais reçoit un carton jaune. Avec un avant en moins, le leader du championnat subit et va crouler sous les ballons portés. Plus puissants, plus dynamiques, les avants de Provence Rugby font la différence par deux fois grâce à Teimana Harrison et Malohi Suti. Hamish Bain sauvera l'honneur en fin de match pour Vannes qui concède sa première défaite de la saison à domicile et voit sa série de 11 victoires à la Rabine prendre fin.

SCORE FINAL | Prestation majuscule de nos Provençaux qui s'imposent sur la pelouse du leader !!! #ProD2 pic.twitter.com/qEC1QFyLdB — Provence Rugby \u26ab\ufe0f\ud83c\udfc9 (@ProvenceRugby) December 8, 2023

La semaine prochaine, Jean-Noël Spitzer et ses hommes tenteront de reprendre leur marche en avant sur la pelouse de Brive. Provence Rugby, revenu à 4 longueurs de son adversaire du soir, recevra Biarritz, 14e de la phase régulière.