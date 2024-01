Cyril Blanchard s’est livré sur la belle saison de Vannes et son parcours chez les Bretons. Blessé et éloigné des terrains depuis plus d’un mois, le talonneur de 34 ans a pour objectif de revenir le plus vite possible au sein du groupe vannetais. L’objectif est clair : la montée en Top 14.

"Pendant le match contre Provence (8 décembre), lors d’un déblayage, j’ai senti un truc lâcher au niveau de mon bras. Ça a fait "tchak" ! J’ai tout de suite su ce que c’était", se remémore Cyril Blanchard. Résultat : désinsertion du biceps brachial pour le talonneur de 34 ans. Après avoir passé des examens, son temps d'indisponibilité est évalué à quatre mois. Malgré cette longue absence, la blessure ne l'a pas surpris : "Je m’étais déjà fait la même chose à l’autre bras il y a six ans. Je connais le processus, je fais tout pour revenir le plus tôt possible."

Blanchard a déjà eu plusieurs blessures au cours de sa carrière. La rééducation et les périodes de convalescence, ça le connaît : "Tu t’y habitues à ces situations." Malgré tout, un goût amer reste en travers de la gorge du Vannetais. Participer au début en fanfare du club breton, puis être stoppé net par une blessure qu’il a déjà connue, c’est un sentiment difficile à digérer : "Intérieurement ça fait chier. Tu es frustré de ne pas pouvoir aider ton club à atteindre ses objectifs. Mais je ne suis pas stressé, je suis les conseils du médecin et je reste serein. Le retour est prévu pour mars. Au plus tôt contre Grenoble, au plus tard pour la réception de Colomiers."

Un projet sportif séduisant

L’objectif du club est bien la montée en Top 14. Pour cela, le projet du RCV s’est construit sur le long terme. Entre les nouvelles infrastructures, un stade de la Rabine rénové et un centre d'entraînement complet, le talonneur se plaît dans le professionnalisme breton : "Ce que j'aime bien, c'est que le club ne met pas la charrue avant les bœufs. Si Vannes en est là aujourd'hui, c’est grâce à un vrai projet avec de vrais moyens." Un exemple lui vient en tête : "Avant quand il pleuvait, on devait faire 20 minutes de route pour s'entraîner sur du synthétique. Depuis, un terrain synthétique a été construit au centre d'entraînement. On évolue de plus en plus dans de bonnes conditions."

RC Vannes, la cible à abattre

Malgré quatre défaites lors des cinq derniers matchs, le club du Morbihan est toujours premier de Pro D2. Problème : ses poursuivants sont juste derrière, Béziers est deuxième à cinq points du RCV, tandis que Provence est troisième avec six points de retard. Le marathon continue en championnat et Vannes est de plus en plus menacé : "C’est normal au vu de notre statut. On est passé de chasseur à chassés. Les années précédentes, on faisait partie des poursuivants. Ça fait plaisir d’avoir ce nouveau statut, ça veut dire que le travail porte ses fruits, mais ça veut aussi dire qu’on doit redoubler de vigilance."

Une situation qui accentue un peu plus la frustration du talonneur : "Quand je vois cette mauvaise série, forcément j’ai envie d’être sur le terrain pour les aider, surtout dans cette longue course qu’est la Pro D2. Mais j’ai confiance en eux. À mon poste, il y a deux joueurs d’expériences avec Théo (Béziat) et Patrick (Leafa)."

"Un mec qui ne connaît pas une combinaison en touche, ça me fait vriller"

Cyril Blanchard est l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif vannetais. Il n’hésite pas à apporter son vécu, mais aussi sa joie de vivre : "Dans le vestiaire j’adore déconner et brancher les coéquipiers. Pendant les entraînements, j’aime bien me challenger avec les jeunes. Par exemple lors des séances de musculation ou sur les statistiques GPS lors des entraînements physiques." Malgré son caractère blagueur et taquin, le trentenaire est exigeant avec ses partenaires : "Autant la faute technique je l’accepte ça arrive, mais un mec qui s’oublie sur le projet de jeu ou qui ne connaît pas une combinaison en touche, ça me fait vriller", rigole le talonneur.

"Le Top 14 ? Ça serait une consécration dans ma carrière"

Quel joueur de rugby ne rêverait pas de jouer en Top 14 ? Surtout lorsqu’il se rapproche de la fin de sa carrière. Cyril Blanchard a côtoyé plusieurs clubs entre la Nationale et la Pro D2. Il fait ses débuts au Rugby Club d’Arras en fédérale 1. Il passe ensuite par Saint-Etienne, Oyonnax ou encore l’US bressane. Mais en 2017 commence une histoire d’amour bretonne : "On m’a présenté le projet du RC Vannes. J’ai tout de suite accroché. Si on en est là aujourd’hui, ce n’est pas rien."

Depuis, les Vannetais comptent trois demi-finales en six ans. Un bon bilan mais cela ne suffit pas : "C’est bien mais on est frustré. On a jamais eu l’opportunité de faire une finale et de gagner un titre, mais surtout d’espérer une montée dans l’élite." À 34 ans, Cyril Blanchard rêve de pouvoir fouler les pelouses du Top 14. Lui qui a tout connu, aussi bien les montées en Pro D2 que les descentes en Nationale : "Ça serait une consécration dans ma carrière."