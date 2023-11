En neuf matchs de championnat, Vannes avait compilé huit succès et un match nul. Jeudi soir, en ouverture de la 10e journée de Pro D2, Colomiers a fait trébucher ce si solide leader. Au stade Michel-Bendichou, les Haut-Garonnais confirment leur regain de forme et s'imposent 15-10 devant les Vannetais. Le leader breton doit se contenter d'un bonus défensif et n'est donc plus invaincu cette saison.

Duel entre prétendants à la phase finale ce jeudi soir en ouverture de la 10e journée de Pro D2. Colomiers - 7e et donc aux portes d’une place qualificative – défiait le leader invaincu Vannes.

Jusqu’ici, les Vannetais réalisaient un départ canon avec 8 victoires et 1 nul sur les 9 premiers matchs de championnat. Même à l’extérieur, les Bretons se montraient redoutables (4 victoires et 1 nul, à Béziers) dans cette Pro D2. L’équipe menée par Jean-Noël Spitzer avait même déjà 9 unités d’avance sur son dauphin, Aix-en-Provence, avant le début de cette 10e journée. La mission était donc de taille pour une formation columérine qui restait toutefois sur une probante victoire à Sapiac face à Montauban (13-37) la semaine dernière. Mais les Columérins l’ont fait, ils sont les premiers à faire trébucher les Vannetais. À l’issue d’un énorme combat, notamment dans le jeu au sol.

Quand Colomiers dérègle la machine vannetaise

Les Columérins espéraient sûrement prendre le leader à la gorge dans ce choc au sommet. D’entrée, ils tentent une combine sur touche en lançant le relayeur Joseva Tamani dans l’en-but. Mais l’essai est refusé car le relayeur s’est présenté dans l’alignement avec trop d’anticipation (2e). Le ton est donné et le leader réagit en patron. Sur sa première véritable offensive, Vannes fait plier la défense adverse. Deux pénalités jouées en touche puis à la main débouchent finalement sur un essai en force de Léon Boulier (8e).

Le leader vannetais perd ensuite un peu le fil. Concède plusieurs pénalités (trois en quatre minutes entre la 22e et 26e minute) et erreurs consécutives, permettant ainsi à Colomiers d'avoir quelques munitions pour revenir et même passer devant au tableau d'affichage. Grâce au pied de Thomas Girard, ainsi qu'à un essai de Janse Roux, lancé en force tout près de l'en-but (35e). À l’origine de celui-ci? Une touche sur les 5 mètres de Vannes, rendue en bras cassé à Colomiers pour un lancer effectué en deux temps. Vannes paie cash ses erreurs et à la mi-temps, Colomiers mène donc d'une courte tête (10-7).

? Le leader tombe à Bendichou !!! Nos Columérins ont livré un très grand combat ce soir pour l’emporter et poursuivre leur série d’invincibilité à la maison \ud83d\udcaa



Colomiers tremble en fin de match, Vannes décroche le bonus défensif

Par la suite, les Bretons sont confinés dans leur moitié de terrain. Chahutés dans le jeu au sol, ils ne parviennent pas à se procurer assez de munitions pour mettre à mal leurs adversaires. Et lorsqu’ils ont le ballon, leur jeu de pression manque de justesse pour complètement asphyxier les Columérins. Ceux-ci profitent de nouvelles fautes des Bretons pour envoyer Jérémy Béchu à l’essai (15-7, 53e). Toutefois, les Haut-Garonnais manquent quelques occasions de faire vraiment le break et se font un peu peur sur la fin de match. Le 2e ligne Louis Descoux récolte un carton jaune pour déblayage illicite (77e) et les Vannetais profitent de la supériorité numérique pour revenir gratter une pénalité, que valide Massimo Ortolan (15-10, 79e). Les Vannetais sont revenus dans le bonus défensif mais - gourmands – ne s’en contentent pas. Ils tentent de relancer depuis leurs 22 mètres. Après plusieurs temps de jeu, ils perdent tout de même le contrôle du ballon et le talonneur Thomas Larrieu peut dégager ce ballon dans les tribunes, synonyme d’une précieuse victoire. Face à ce leader jusqu’ici invincible, les Columérins ont rempli leur mission. Et décrochent une victoire qui leur permet – au moins provisoirement – de reprendre une place dans les places qualificatives. Les joueurs de Julien Sarraute tenteront d'engranger un quatrième succès de rang avec un déplacement à Rouen lors de la prochaine journée. De leur côté, les Bretons retrouveront la Rabine avec la volonté de repartir de l'avant. Ce sera face à Agen.

