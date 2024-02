Vannes fait craquer Aurillac !

Vannes s'est imposé à la Rabine face à Aurillac lors de la 19e journée de Pro D2 (40-6). Dans un match rempli de maladresse, les Morbihannais l'ont emporté face à une équipe d'Aurillac réduite à quatorze pendant une demi-heure à la suite de trois cartons jaunes et ont envoyé un message à Provence Rugby, une semaine avant leur déplacement à Aix.

Après une première partie de saison en surrégime, Vannes, qui a connu une période de creux en ne remportant que quatre de ses dix derniers matchs, a dominé Aurillac à la Rabine lors de la 19e journée de Pro D2 (40-6).

Karl Château en mode Harlem Globetrotter

Les Vannetais ont très rapidement donné le ton de la rencontre. Dès la cinquième minute, après une superbe percée de Romaric Camou, Karl Chateau envoie une merveille de jeu au pied pour Gwenaël Duplenne qui n'a plus qu'à aplatir en face des poteaux. Sept minutes plus tard, le troisième ligne morbihannais sera moins créatif, mais tout aussi décisif au moment de servir Romaric Camou pour le second essai des Bretons lors du premier acte. Entre temps, Marc Palmier, titularisé en l'absence d'Antoine Aucagne, a parfaitement répondu, inscrivant, par deux fois, au pied les seuls points de son équipe et permettant aux siens de rentrer au vestiaire avec un déficit de six points. Vannes, a pourtant fini la période à quinze contre quatorze après un plaquage haut de Simeli Yabaki sur Enzo Benmegal, mais n'a su profiter de ses incursions et aurait même pu se faire surprendre sans un bon grattage de Théo Béziat.

Jeu de main, jeu de vilain

Le second acte est bien plus terne. Comme si les équipes ne voulaient pas marquer. Les fautes de mains se succèdent à chaque phase offensive et si Vannes affiche de meilleures intentions, les Morbihannais se montrent maladroits. C'est à l'expérience et à l'envi que les hommes d'un Jean-Noël Spitzer, loin d'être convaincu par la performance des siens depuis le bord du terrain, vont prendre le large et décrocher le bonus offensif sur deux essais de pénalité survenus après deux mauls écroulés alors que les groupés pénétrants vannetais avaient franchi l'en-but aurillacois. Le premier par Heath Backhouse, puis par Lilian Djomboué, qui seront tous deux expulsés temporairement. C'est en toute fin de match, qu'Enzo Benmegal, l'homme fort de Vannes en seconde période après avoir stoppé plusieurs offensives aurillacoises, réalise un superbe cadrage débordement sur Hugo Bastard avant d'offrir à Gwenaël Duplenne son second essai du match. Erwan Nicolas inscrira, pour le symbole, un ultime essai à la sirène.

Un match à guichets fermés en tribunes avec six essais inscrits par nos Vannetais, pour 5 points de plus au classement...Une belle soirée à la Rabine \ud83d\udc99#FiertéBretonne pic.twitter.com/S1pKOQOyz4 — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) February 9, 2024

La semaine prochaine, le 16 février, Aurillac recevra Colomiers tandis que Vannes se déplacera à Aix pour y défier Provence Rugby, qui s'est lourdement inclinée à Agen, dans le choc de la 20e journée de Pro D2 et où la victoire vaudra plus que quatre points.