Alors que l'équipe de France ne jouera pas le week-end prochain, 19 joueurs du groupe ne pourront pas disputer la 15e journée de Top 14 avec leur club. Nous vous expliquons pourquoi.

Ce dimanche soir, au lendemain d'une victoire sur le fil face à l'Écosse à Murrayfield, le XV de France annonçait une liste dans laquelle sont inscrits les noms de 19 Bleus. Ces derniers, qui sont pour la plupart des cadres indéboulonnables de la sélection de Fabien Galthié, ne pourront donc pas jouer avec leur club le week-end prochain, malgré le fait qu'aucun match du Tournoi des 6 Nations ne soit au programme. Un paradoxe, connu sous le nom de "faux doublon", qui a une explication : la convention FFR - LNR, qui décide des termes de la mise à disposition des joueurs internationaux.

Le XV de France a annoncé ce dimanche la liste des 19 joueurs protégés pour la prochaine journée de Top 14. Dans celle-ci, nous retrouvons Paul Boudehent ou encore Nolann Le Garrec \ud83d\udc47https://t.co/GAs5CRKAmy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 11, 2024

Cette convention, qui voit le jour pour la première fois en 2013, avant de connaître de nombreuses évolutions au fil des années, a pour but de permettre aux joueurs de trouver un équilibre entre club et sélection afin de protéger leur santé physique. Alors que le temps de jeu des internationaux est au centre des débats depuis plusieurs années, les instances promettent que cette convention assure une rotation des joueurs internationaux sélectionnés, permettant d’assurer à la fin de saison des temps de repos aux joueurs très sollicités. "Dans cette saison post Coupe du Monde, il assure le meilleur équilibre possible entre l’Equipe de France et le Top 14 et positionne les joueurs au centre des préoccupations en formalisant des temps de repos", a récemment affirmé le Directeur général de la Ligue Nationale de Rugby, Emmanuel Eschalier.

Une convention crée pour protéger la santé des joueurs

Aussi, c'est cette même convention qui décide du nombre de joueurs pouvant être appelés par Fabien Galthié dans ses groupes, notamment pour les entraînements à haute-intensité. Un nombre qui est passé de 42 à 34 joueurs pour le Tournoi des 6 Nations, alors que six joueurs sont obligatoirement relâchés à leur club lors des semaines de match. Pour la tournée d'été en Argentine, 42 talents pourront être sélectionnés, mais elle ne concernera que des joueurs ayant été peu sollicités pendant le Tournoi des 6 Nations 2024 et/ou qui ne seront pas finalistes du Top 14.

Avant le match des Bleus contre l'Italie lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations et alors que les joueurs ont eu un calendrier chargé depuis de nombreux mois - malgré leur repos imposé après la Coupe du monde - cette semaine de pause pourrait faire le plus grand bien aux cadres du XV de France. Certains clubs perdent en revanche sportivement certains de leurs meilleurs joueurs pour un week-end de plus. C'est le cas particulièrement du Stade toulousain (six joueurs protégés) et de l'Union Bordeaux-Bègles (5).