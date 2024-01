Comme annoncé par Midi Olympique, la convention entre la FFR et la LNR pour la mise à disposition des internationaux, a été validée par les deux instances du rugby français. Dans cette dernière, il est désormais acté que Fabien Galthié pourra faire appel à 34 joueurs lors des rassemblements du prochain Tournoi des 6 Nations, contre 42 auparavant.

C'est officiel, la LNR et la FFR ont scellé l'avenant à la convention entre les deux instances du rugby français à propos de la mise à disposition des internationaux jusqu'à juillet 2024. L'accord a été approuvé par le Comité directeur de la LNR du 2 janvier 2024 et par celui de la FFR de ce mardi 9 janvier.

Concrètement, la FFR "sélectionnera 34 joueurs" en début de semaine au lieu des 42 dans le précédent accord. Le groupe se réduira ensuite à 28 le mercredi soir et les six joueurs relâchés pourront disputer la journée du Top 14 avec leurs clubs respectifs. Pour les trois semaines précédant les rencontres contre l'Irlande (première semaine de préparation fin janvier), l'Italie (19 février) et le pays de Galles (4 mars), six autres joueurs "rejoindront le groupe pour l'entraînement du jeudi. Ces joueurs seront issus des clubs de Top 14 autres que les quatre clubs comptant le plus de joueurs dans le groupe des 34". Le communiqué de la FFR et de la LNR précise que la Fédération "veillera à organiser une rotation entre les joueurs sollicités pour les trois jeudis de ces semaines." Pour être complet sur le prochain 6 Nations, l'accord prévoit que 19 joueurs, "désignés par le sélectionneur", seront laissés au repos lors des deux week-ends sans Tournoi.

42 joueurs pour la tournée d'été

Concernant la prochaine tournée d'été, les Bleus affronteront l'Argentine les 6 et 13 juillet prochains avec un groupe de 42 joueurs. Seuls les "joueurs ayant été peu sollicités pendant le Tournoi des 6 Nations 2024 et/ou qui ne seront pas finalistes du Top 14" (28 juin au stade Vélodrome de Marseille) seront sollicités pour défier les Pumas. "À partir du 17 juin, une première sélection de 28 joueurs sera annoncée et sera complétée le 24 juin, notamment par des joueurs issus des clubs ayant perdu en demi-finales du Top 14 pour former le groupe de 42 joueurs", précise le communiqué.

En complément de la double confrontation face à l'Argentine, un troisième match sera organisé le 24 juin contre les Barbarians britanniques par la deuxième équipe nationale "France développement". À noter que cette rencontre ne sera pas comptabilisée comme une sélection nationale. Enfin, une autre rencontre est aussi au programme en milieu de semaine de la tournée d'été face à "une équipe restant à désigner." Nous écrivions il y a quelques jours que l'adversaire pourrait être le Chili ou l'Uruguay, récemment mondialistes.

Lhermet : "Nous sommes fiers de cet accord"

Le vice-président de la FFR Jean-Marc Lhermet a confié sa satisfaction : "Nous sommes fiers de cet accord, qui représente le meilleur compromis et un équilibre soigneusement négocié entre les besoins des clubs et de l'équipe nationale. Cette collaboration entre la FFR et la LNR est cruciale pour le développement et la performance du rugby français. Nous nous engageons à maintenir ce partenariat dynamique et réactif pour répondre aux défis futurs et aux aspirations de notre sport."

Le directeur général de la LNR Emmanuel Eschalier affirme, lui, que "ce nouvel accord entre la FFR et la LNR poursuit la dynamique de performance sportive et d'unité du rugby français." Il aborde aussi le sujet du repos des joueurs, qui est revenu dans l'actualité ces derniers temps, et assure qu'en "cette période post-Coupe du Monde, [l'accord] assure le meilleur équilibre possible entre le XV de France et le Top 14 et place les joueurs au centre des préoccupations en formalisant les temps de repos."

Au premier semestre 2024, les échanges entre la FFR et la LNR continueront afin d'aménager cette présente convention sur les trois prochaines saisons jusqu'à la Coupe du monde en Australie en 2027.