À l’issue des deux Assemblées Générales, Extraordinaire et Financière, de la FFR qui se sont tenues samedi à Marcoussis, le président Florian Grill est revenu sur la modification des statuts votée par les clubs amateurs, mais surtout sur la situation économique de la fédération jugée "très grave".

Les 162e Assemblée Générale Extraordinaire et 163e Assemblée Générale Financière de la Fédération Française de Rugby se sont tenues ce samedi au CNR de Marcoussis. Un rendez-vous important pour la nouvelle gouvernance dirigée par le président Florian Grill. Et pour cause. L’enjeu majeur tenait en la modification des statuts et du règlement intérieur de la FFR. Si la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France obligeait la fédération à modifier son fonctionnement pour intégrer quelques nouveautés (la parité, la représentation des sportifs de haut niveau et la représentation des entraîneurs et des arbitres), cette modification statutaire incontournable s’est accompagnée d’une refonte beaucoup plus large de l’organisation générale pour "tendre vers un fonctionnement institutionnel plus efficace et transparent" selon le communiqué. Ces modifications statutaires ont été approuvées par 88,10 % de voix pour.

Exit donc le Comité Directeur et le Bureau fédéral. Place va être faite, à l’issue de la prochaine élection présidentielle qui se déroulera à la fin de l’année 2024, à deux nouveaux organes décisionnels. D’abord, le Comité d’Orientation Politique chargé, notamment, de définir et d’orienter la politique générale de la FFR et de contrôler l’action du Bureau Stratégique. Ce COP sera redimensionné et composé de 46 membres avec une parité totale. Ensuite, le Bureau stratégique, chargé de prendre toute décision pour définir et décliner les actions stratégiques nécessaires à la mise en œuvre de la politique générale de la FFR, a lui aussi été redessiné afin que l’opposition puisse y siéger. Il sera composé de quinze membres dont deux représentants "sportif de haut niveau". "La réalité du fonctionnement de la FFR, c’est que le Bureau fédéral, renommé Bureau stratégique, est confirmé comme le vrai organe décisionnaire, insiste le président de la FFR. Dans une entreprise qui fait 130 millions d’euros de chiffre d’affaires, impossible de prendre des décisions au rythme des réunions du Comité directeur que les statuts n’imposent de réunir que trois fois par an. Désormais, la prise de décision se fera au sein du nouveau Bureau Stratégique, anciennement bureau fédéral et à rythme hebdomadaire. Pour cela, il était indispensable de mettre un peu de proportionnelle dans sa composition, afin que l’opposition puisse intégrer cet organe et avoir un droit de regard. C’est ça la vraie évolution." Et Grill d’ajouter : "Le Comité d’Orientation Politique, anciennement Comité Directeur, aura le droit de révoquer le Bureau Stratégique, ce qui est très démocratique. En fait, nous avons simplement inscrit dans le marbre ce que nous avions mis en place à notre arrivée à la fédération avec un bureau fédéral ouvert."

Une réduction des dépenses

Par ailleurs, la modification des statuts prévoyait également la révision du nombre de mandats du président de la FFR et des membres élus du COP. Désormais tout président pourra effectuer jusqu’à trois mandats de plein exercice dont pas plus de deux consécutivement, la limitation de trois mandats s’appliquant également à tout membre élu au sein du COP.

Enfin, l’Assemblée Générale financière, après avoir pris connaissance du rapport financier du Trésorier Général Claude Hélias et du rapport annuel du Commissaire aux comptes sur l’exercice 2022-2023, a approuvé les comptes à 99,05 % des voix. Seulement, le président Florian Grill s’est voulu grave à l’instant de commenter les finances de la fédération : "Cette AG financière, c’est une véritable opération vérité sur les comptes. D’ailleurs, les clubs l’ont appréciée. La preuve, ils l’ont approuvée très largement. Ils comprennent et admettent que la situation économique est très tendue, marquée par un déficit d’exploitation de 16 millions d’euros pour la saison 2022-2023 et un déficit prévisionnel de 24 millions d’euros pour la saison 2023-2024, soit 40 millions d’euros de déficit d’exploitation en deux saisons. Et c’est très grave. Il y a urgence à remonter la pente."

Évidemment, des mesures ont été prises par la nouvelle gouvernance. Il n’empêche : Florian Grill confirme que le XV de France sera impacté. "Nous ne sommes pas fous : l’équipe de France représente 80 % de nos revenus. Nous ne ferons pas de coupe sombre dans le staff, mais nous allons mettre de la modération partout. Ça commence par faire des stages au CNR de Marcoussis pour toutes les équipes de France, des choix d’hôtels un peu moins coûteux. Il n’y a pas de honte à être un peu moins dans le luxe pour toutes nos équipes de France." Et de conclure, affirmatif : "Ça n’aura pas d’impact sur la performance sportive."