Sans briller mais à l'issue d'un gros combat, les Rochelais ont battu Montpellier, qui peut regretter d'avoir oublié le bonus défensif en fin de match. À l'image de son équipe, Tawera Kerr-Barlow s'est démultiplié en défense.

Les tops

Antoine Hastoy

Le demi d'ouverture retrouve de la confiance. Malgré la féroce concurrence d'Hugo Reus à son poste, Antoine Hastoy est toujours le maître à jouer rochelais et poursuit son retour au premier plan. Face à Montpellier, l'un des grands perdants de la liste de Fabien Galthié pour le Tournoi a rendu une copie très propre. Son jeu au pied, précis et efficace, a permis à La Rochelle d'être souvent dans le camp montpelliérain. Alternant avec justesse le jeu au large et le travail avec ses avants, il s'est aussi permis quelques folies, comme cette belle chevauchée en première période qui a amené une action d'essai. Précis face aux perches (3/4). Bref, un Antoine Hastoy en forme internationale.

La Rochelle fait le boulot à la maison face à des Montpellierains qui ont manqué le bonus défensif à la sirène.



Louis Penverne

Encore un bon match pour l'international français des moins de 20 ans. Louis Penverne enchaîne les titularisations en l'absence des Rochelais mobilisés pour le Tournoi des 6 Nations, et on peut dire que le pilier gauche fait honneur à son talent. Dominant en mêlée, très mobile, il propose beaucoup de solutions en attaque et ne donne pas l'impression de n'avoir que six matchs à son actif en professionnel. "Louis Penverne, on a vu pourquoi il était très performant en équipe de France des moins de 20 ans, se réjouissait O'Gara après la défaite à Toulon. Il a un grand avenir, c'est la nouvelle génération des piliers." 65 minutes à ce niveau pour son jeune âge (20 ans), c'est costaud.

Kerr-Barlow

Les qualités du demi de mêlée néo-zélandais sont connues, et nous n'étions pas surpris de le voir conclure sa première mi-temps avec huit plaquages réussis pour aucun manqué. Mais de tout de même, quel guerrier ! D'autant que Kerr-Barlow ne plaque jamais en accompagnant l'adversaire au sol, non, il défend en avançant et permet à son équipe de retrouver de l'avancée (13 plaquages au total). Toujours sans ballon, l'ancien all black a sauvé plusieurs coups comme ses retours (x2) face à Anthony Bouthier. En attaque, s'il s'est fait refuser un essai pour une incompréhension avec un de ses coéquipiers sur le rôle de relayeur après une touche à cinq mètres, il a bien distribué avec la volonté de mettre de la vitesse.

Marco Tauleigne

Titulaire au coup d'envoi à la place de Simmonds, remplaçant de luxe, Marco Tauleigne a accepté le combat à Marcel-Deflandre. L'ancien joueur de l'UBB a posé des difficultés à la défense rochelaise, surtout quand le MHR s'est décidé à jouer dans l'axe et à porter le ballon. Six défenseurs battus et plus de 60 mètres gagnés ballon en main, le troisième ligne a longtemps permis au MHR d'y croire et d'accrocher La Rochelle. Il termine la rencontre meilleur plaqueur (15).

Les flops

Enzo Forletta

Match compliqué pour le pilier du MHR. Enzo Forletta a subi la puissance rochelaise et n'a pas su avancer ballon en main. Pire, il a annihilé plusieurs actions positives de son équipe. Des exemples ? Sa prise au cou sur un déblayage après plusieurs temps de jeu montpelliérain, ou encore sa percussion à la demi-heure de jeu où il se fait coffrer par les gros bras des défenseurs rochelais. En mêlée fermée, il a aussi subi une pénalité et ne s'est pas montré à son avantage.

Arthur Vincent

Ce n'était pas un match pour lui. Dans ce combat entre Rochelais et Montpelliérains, les ailiers n'avaient pas leur mot à dire. Les hommes de Patrice Collazo avaient décidé de défier frontalement les Maritimes et cela a plutôt bien fonctionné pendant plus d'une mi-temps. Mais Arthur Vincent n'a pas dû prendre énormément de plaisir. Effacé en attaque, il n'a pas non plus été à son avantage en défense (3 plaquages réussis pour 2 ratés). S'il n'est pas le seul fautif sur l'essai de Brice Dulin, comment la ligne de trois-quarts montpelliéraine a-t-elle pu se faire avoir aussi facilement ?