Le manager de La Rochelle était frustré après la courte défaite de son équipe à Mayol. Longtemps, les Rochelais ont mené face au RCT avant d'être crucifié par une pénalité de Jaminet à une minute du terme.

"On n'a pas fait les choses pour gagner, il n'y a pas de mélange d'émotions." Ronan O'Gara était frustré après la courte défaite de son équipe à Mayol (25-23). Pourtant, le Stade rochelais a longtemps été aux commandes du choc de ce samedi face à Toulon. Malgré une équipe remaniée, le vice-champion de France a tenu la dragée haute aux hommes de Pierre Mignoni, jusqu'à mener 13-0 en première période. Malheureusement pour les Maritimes, les Toulonnais sont progressivement revenus dans la rencontre. L'indiscipline rochelaise a coûté cher, et Melvyn Jaminet - loin d'être convaincant dans le jeu courant - s'est montré très adroit face aux perches (7/7). Le scénario est cruel pour les hommes de Ronan O'Gara qui semblaient avoir fait le plus dur à un quart d'heure de la fin du match en reprenant le score grâce à un essai de pénalité. Mais une ultime faute sur ballon porté en a décidé autrement. "Je ne sais pas comment on peut perdre un match comme ça mais c’est la réalité, a regretté le manager en conférence de presse. Nous avons perdu beaucoup de "momentum" (c'est-à-dire des moments clés du match, N.D.L.R.) A 13-0 pour nous, il n'y a pas de match, mais nous avons permis à Toulon d'avoir la capacité à rester dans la rencontre."

Une énorme frustration

"C'est embêtant d'échouer à deux points mais on paye notre indiscipline, avouait Teddy Thomas au micro de Canal +. À ce niveau-là, ce n'est pas possible de faire autant de fautes. On voulait continuer notre série de victoires, c'est dommage mais nous allons nous remobiliser avec la réception de Montpellier." Il n'y a pas que du négatif pour La Rochelle sur cette rencontre. Avec une équipe perturbée par l'absence des internationaux et les blessures, peu imaginaient le Stade en capacité de renverser Toulon (cinquième avant le match) à Mayol. Mais les jeunes (Penverne, Kuntelia, Sorin) et les joueurs avec moins de temps de jeu ont répondu présents. "J'ai des énormes satisfactions. Louis Penverne. On a vu pourquoi il était très performant en équipe de France des moins de 20 ans. Il a un grand avenir, c'est la nouvelle génération des piliers. Normalement, si tout le monde était au niveau de Louis Penverne, nous prenons quatre ou cinq points face à Toulon. (...). Teddy (Iribaren) a montré le vrai Teddy ce soir. Il était sous pression parce que tout le monde demandait qu’il soit au niveau. Mais je n'avais pas de doute et je suis satisfait de sa performance."

Les Rochelais pourront regretter que leur banc quatre étoiles n'ait pas su gérer jusqu'au bout ce résultat. "C'est une soirée bizarre, confirmait l'Irlandais. On aurait dû gagner le match 5 fois, mais le sport est beau, la vie est belle donc tu prends ce que tu mérites. Ce soir, nous avons mérité un point et c'est là où on en est. Il y a une énorme frustration, il y a beaucoup de déception, mais ce qui est bien dans ce championnat, c'est qu'on aura une prochaine semaine." Toujours huitièmes, les Rochelais ne sont pas inquiets par le classement. "On fera les comptes à la fin, confirmait Thomas, mais pour être honnête on ne se dit pas qu'il faut absolument rattraper ce wagon des 6. On travaille pour produire le meilleur rugby possible." À Mayol, la belle opération n'est pas passée loin.