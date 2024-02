Une opération de sensibilisation menée aux entrées de Deflandre à la fois ludique et pédagogique, couplée d’un clip diffusé à l’entracte de La Rochelle-Montpellier dans lequel Antoine Hastoy s’engage en faveur du fair-play. Extrait : "On voit dans les stades plein d’affichages au niveau des écrans pour respecter par exemple le buteur quand il se concentre. La plupart du temps, c’est respecté. Il faut que ça perdure, que ça reste une marque de notre sport." Devinez quoi. Que n’a-t-on pas entendu pour accompagner la pénalité du bonus défensif manquée par Carbonel ? Mais bon sang… ! Certains diront qu’il y a siffler et siffler. Ce jugement à géométrie variable n’aide pas à contrer ces dérives, exacerbées depuis la Coupe du monde. Chapeau en revanche aux fidèles supporters soucieux de recadrer parfois fermement les indésirables qui piétinent la valeur respect, pilier cardinal de l’ovalie. A toi qui n’oses pas : balance ton siffleur ! Le rugby te le rendra.