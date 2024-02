Après la rencontre, le capitaine du XV de France Gregory Alldritt est revenu sur la lourde défaite des siens, face à l’Irlande.

Encore marqué par les stigmates du combat, le numéro 8 du XV de France Gregory Alldritt ne cachait pas sa déception, en conférence de presse. « C’est dur, c’est vrai. On aurait aimé montrer un tout autre visage. On s’était pourtant promis de faire un grand match, de montrer du caractère. On aurait aussi aimé offrir une première sélection plus festive à Posolo Tuilagi et Nolann Le Garrec. Maintenant, on va avoir un début de semaine chargé parce qu’il va nous falloir comprendre et débriefer cette rencontre. »

Alldritt : "Je pense à Paul Willemse"

Le perce-murailles du Stade rochelais, qui fêtait à Marseille le premier capitanat de sa carrière internationale, poursuivait ainsi : « On n’a pas l’habitude. On joue pour gagner tous les matchs et ça fait mal à a tête. Mais on a du caractère. On l’a prouvé par le passé. Mais ce soir, on se protège, on est entre nous. Ce n’est pas le moment de chercher des responsables. Dès lundi, il va en revanche falloir se regarder dans un miroir et se dire les vérités. Le Tournoi est encore très long ». Dans les couloirs du Vélodrome, il poursuivait ainsi, cette fois-ci au sujet du grand malheureux de la soirée : « Je pense énormément à Paul Willemse. Il est très triste. Il voulait donner pour ce maillot, ça le rongeait. On ne peut pas en vouloir à un joueur qui veut tout donner pour ce maillot ».