Pour son retour en équipe de France, Paul Willemse a été logiquement expulsé à la demi-heure de jeu. Un coup dur pour le deuxième ligne qui avait déjà raté la Coupe du monde sur blessure...

Qu’il semble loin le temps de l’idylle entre le XV de France et Paul Willemse. La main sur le cœur, les épaules aussi larges que ses impacts, son français au presque parfait, le natif de Prétoria a vécu avec les Bleus de Fabien Galthié deux magnifiques saisons, avec en point d’orgue le Grand Chelem 2022 dont il fut un des grands artisans. Depuis ? Le colosse aux muscles d’argile vit un véritable cauchemar. Vendredi soir au stade Vélodrome de Marseille, alors qu’il n’avait été rappelé dans la liste des 34 qu’en raison du forfait d’Emmanuel Meafou, il a été logiquement expulsé de la rencontre entre la France et l'Irlande. Déjà sanctionné d'un carton jaune en début de rencontre pour une charge au visage d'Andrew Porter (9e), il en a reçu un second à peine revenu en jeu pour un plaquage au niveau du cou de Caelan Doris (31e). Un coup dur pour le Montpelliérain, mais aussi pour l’équipe de France déjà en difficultés avant de se retrouver en infériorité numérique.

L'Irlande s'est promenée à Marseille face à des Bleus complètement dépassés.



Lorsque l’arbitre anglais Karl Dixon l’a appelé la seconde fois pour lui infliger le carton rouge, Paul Willemse, sans doute pleinement conscient de la gravité de sa faute, savait ce qui allait se passer. Quelques secondes plus tard, il s’effondrait sur le banc des remplaçants, la tête entre les mains, les yeux emplis de larmes. À croire que le XV de France se refuse à lui depuis quelque temps.

Nouvelle frustration

Le deuxième ligne, qui avait déjà raté le Mondial 2019 sur blessure, a également été contraint de déclarer forfait quelques jours seulement avant le match d’ouverture du dernier Mondial. La raison ? Une déchirure musculaire contractée lors d’une séance d’entraînement durant la semaine "off" entre le dernier match de préparation contre l’Australie et le premier match de poule contre la Nouvelle-Zélande.

Cette fois-ci, ce n’est pas une blessure qui va le tenir éloigné des Bleus, mais une probable suspension. Une nouvelle frustration pour celui qui avouait après la Coupe du monde à propos de sa blessure : "J'ai pensé à un moment que le rugby pouvait s'arrêter. (...) Je ne savais plus si je pouvais, si je voulais continuer à jouer. (...) J'ai commencé à penser à arrêter". On imaginait son rappel en bleu tel un second souffle, une dernière chance pour un joueur âgé de 31 ans. David Arrieta, ancien joueur du Biarritz Olympique, toujours truculent, préférait en sourire et dédramatiser : sur X (ex Twitter), il écrivait : "Prendre deux jaunes à Marseille, ce n’est pas exagéré". Mais qu’en pensera Fabien Galthié ?