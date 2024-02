Sortie quelques jours avant le début de l'édition 2024, la série Netflix sur le Tournoi des 6 Nations a fait parler dans le monde du rugby. Après l'avoir regardé, voici ce que nous en avons pensé.

Difficile de passer à côté puisqu'elle est recommandée (comme beaucoup des contenus sur Netflix) à 99%. La série qui retrace le Tournoi des 6 Nations 2023 est disponible sur la plateforme de streaming depuis le mercredi 24 janvier. Vendue comme un documentaire qui montre l'intimité de chacune des six équipes de la compétition, cette série s'intéresse de près à certains joueurs et entraîneurs. Ces derniers deviennent au fur et à mesure des épisodes les personnages principaux d'une histoire qu'ils racontent d'ailleurs eux-mêmes à travers des interviews face caméra et des images de leur vie quotidienne.

Humaniser le rugbyman

Ainsi, pour chaque nation, une problématique est présentée avec au milieu le personnage en question. Pour l'Écosse, l'histoire a d'abord été tournée autour de Finn Russell, avant de se concentrer sur Blair Kinghorn et Stuart Hogg lors des derniers épisodes. Pour le pays de Galles, Warren Gatland et Louis Rees-Zammit ont été les vedettes, alors que l'Italie, l'Irlande et l'Angleterre ont eu droit à des histoires touchantes avec Sebastian Negri, Andrew Porter et Ellis Genge. Concernant la France, c'est Gaël Fickou qui a été le plus mis en avant, alors que le focus a été fait sur la défense du XV de France, dirigée par Gareth Edwards.

Accessible depuis quelques jours sur la plateforme Netflix, la série consacrée au Tournoi des 6 Nations 2023 a connu un accueil particulièrement chaleureux de la part du grand public. \ud83d\udcfahttps://t.co/gpPuzRZoVe — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 1, 2024

Au-delà du côté marquant de chacun de ces personnages au sein de leur sélection, Netflix veut ici donner des personnes à l'histoire singulière pour permettre au téléspectateur de s'identifier et de s'émouvoir. L'impressionnant K.O de Sebastian Negri, la dépression d'Andrew Porter ou encore la confession de Stuart Hogg permettent d'humaniser l'image du rugbyman, réputé incassable mentalement et physiquement. À travers des différents témoignages, le public a aussi la chance de voir certains moments sportifs forts à l'intérieur de la vie de la sélection. En Écosse, la relation entre Gregor Townend et Finn Russell est évoquée sans tabou, alors que l'inquiétude de l'Italie est traduite par les passages avec Kieran Crowley et Stephen Varney.

Des propos simplifiés

Comme attendu, plusieurs passages sont exagérés, notamment sur la tenue des matchs, qui pour certains, n'ont pas été si serrés que cela. Évoquer un grand chelem pour l'Écosse après la victoire contre le pays de Galles a aussi été quelque peu exagéré, tout comme l'hécatombe de blessure décrite lors du dernier match entre l'Irlande et l'Angleterre. Le propos rugbystique est lui aussi très simplifié, avec des commentateurs qui crient au génie sur une transformation d'un essai aplati entre les poteaux. Mais en même temps, comment en vouloir aux producteurs, qui doivent aider le spectateur à se familiariser avec un sport dont les règles ne sont pas toujours très claires, même pour ceux dont c'est le métier.

Sur fond de désaccord entre les joueurs et la Fédération concernant les contrats des internationaux, les caméras de Netflix qui tournent une série documentaire sur le Tournoi des 6 Nations, ont été priées de quitter la sélection. https://t.co/BHa8U31n8z — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 17, 2023

En sommes cette série longue de huit épisodes est tout de même une belle porte d'entrée pour les novices qui souhaitent s'intéresser au rugby. À l'image de la série "Drive to survive" sur la Formule 1, certains raccourcis sont faits et des "problèmes" sont plutôt scénarisés, mais cela n'empêche pas le téléspectateur d'avoir une vision globale réaliste sur ce qu'il se passe au sein des sélections nationales lors du Tournoi des 6 Nations.