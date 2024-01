Vidéo. "La série Netflix sur le Tournoi des 6 Nations est un produit superbe, mais faux"

Dans l'émission viàMidol Des Mauls et Débats, nos spécialistes sont revenus sur la sortie de "Full Contact", la série Netflix retraçant le Tournoi des 6 Nations 2023, entre promotion du rugby et mise en scène de certains instants.

Netflix investit le terrain du rugby. À l'instar de "Drive to Survive" (Formule 1) ou "Break Point" (tennis), la plateforme américaine a sortie une série retraçant les coulisses du Tournoi des 6 Nations 2023, intitulée "Full Contact". En six épisodes, un par nation, le téléspectateur pourra ainsi revivre la dernière édition du Tournoi avec ses diverses péripéties. Dans l'émission viàMidol Des Mauls et Débats, nos spécialistes estiment que cette série est un "produit superbe mais faux" mais que son impact peut aller bien au-delà du rugby, en attirant de nouveaux publics, comme la Formule 1 a pu le faire par le passé.