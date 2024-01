Ce mercredi 24 janvier, la série "Six Nations : au contact", sera disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Voici tout ce que l'on sait de ce documentaire, qui sera découpé en plusieurs épisodes.

Tout le monde a déjà rêvé de connaître les coulisses des équipes lors du fameux Tournoi des 6 Nations. De la préparation au terrain, en passant par les vestiaires, la vie au sein d'une des compétitions les plus prestigieuses du rugby mondial est particulièrement scrutée. Prochainement, les fans auront peut-être la chance de découvrir ces fameuses coulisses. La plateforme de streaming Netflix a annoncé la sortie de la série "Six Nations : au contact", le mercredi 24 janvier. Un documentaire réalisé par les créateurs de la fameuse série de Formule 1 "Drive to Survive", qui va permettre aux téléspectateurs de revivre le Tournoi des 6 Nations 2023 de l'intérieur.

Plusieurs "personnages principaux"

Pour accompagner les huit épisodes de cette série, plusieurs personnalités parmi les équipes interviendront pour narrer l'histoire. Pour la France, le joueur référent est Gaël Fickou. L'Angleterre sera représentée par Ellis Genge, l'Écosse par Finn Russell, l'Irlande par Jonathan Sexton et le pays de Galles par Warrren Gatland. Si les précédents cités seront les principaux visages de la série, cela n'empêchera pas d'autres joueurs et entraîneurs de passer devant la caméra.

Les sujets évoqués seront variés. Le syndrome de l'imposteur développé par Genge, les blessures de Russell, le dernier match de Hogg, le retour au pays de Galles de Gatland, les troubles mentaux d'Andrew Porter, ou encore les semaines mouvementées de la France et de l'Italie... Un large tour d'horizon des six équipes engagées sera fait. Le dernier épisode sera aussi le témoin du duel ultime entre Owen Farrell, le capitaine de l'Angleterre, et son père Andy, le sélectionneur de l'Irlande. En attendant de pouvoir découvrir cette série, les fans de rugby peuvent regarder la bande d'annonce, qui est sortie mercredi dernier.