Accessible depuis quelques jours sur la plateforme Netflix, la série consacrée au Tournoi des 6 Nations 2023 a connu un accueil particulièrement chaleureux de la part du grand public.

Depuis quelques jours, la plateforme de streaming Netflix propose « Au Contact » (« Full Contact », en anglais), une série plongeant le téléspectateur dans les coulisses du dernier Tournoi des 6 Nations. Au menu, huit épisodes de quarante minutes calqués sur le modèle de « Formula 1 », le volet consacré à l’univers de la F1 et ses pilotes, qui avait d’ailleurs connu un carton d’audience à sa sortie sur la plateforme. Mais que vaut « Au Contact », au juste ? Disons en préambule qu’il répond plutôt bien à ce que l’on est en droit d’attendre d’un tel produit, mêlant déjà quelques magnifiques séquences de jeu, des fresques de stades inoubliables ou de gigantesques tableaux de supporters grimés de vert, de rouge ou de bleu.

La série, qui a la volonté de lever le voile sur les secrets de vestiaires et révéler l’homme existant derrière le joueur, s’attarde aussi sur plusieurs personnalités de la compétition : le troisième ligne italien Sebastian Negri, chassé de sa maison familiale du Zimbabwe à 7 ans, à l’époque où le président Robert Mugabe se lança dans l’expropriation des fermiers blancs ; le pilier irlandais Andrew Porter, lequel évoque volontiers ses oreilles en chou-fleur, stigmates du quotidien d’un pilar ; le demi d’ouverture écossais Finn Russell, qui se baptise non sans humour le « Messi du rugby » ; le patron des Bleus Fabien Galthié, lequel se lance pour définir le rugby dans une métaphore à base d’« arabesques » ou de « paraboles ».

Le décorum, lui, est assez fidèle à ce que l’on connaît du rugby international : dans les vestiaires, sur la pelouse, les mots sont crus, le vocabulaire plus martial que jamais. Un instant, on découvre même que les visages de Gregory Alldritt et Julien Marchand, portant une cible en pleine face, ont été projetés sur grand écran dans l’hôtel des Écossais, la veille d’un match à Murrayfield. « Éclatez-les avec les dents, putain », entend-on même dans le vestiaire du XV du Chardon, peu avant cette rencontre. C’est qu’à l’époque où World Rugby fait tout ce qui est en son pouvoir pour aseptiser un produit dont elle souhaite enfin accélérer la démocratisation, « Full Contact », dont le seul titre est un bras d’honneur au « Player Welfare »* édicté par la sainte mère de l’ovale, fait volontiers dans la caricature, ne censure pas l’humour de caserne et appuie comme il faut sur le côté « guerre de tranchées » : soyons honnêtes, on a beaucoup aimé…

Numéro 1 en Irlande !

Mais qu’en ont pensé les Bleus, au juste ? À tout dire, ils n’y ont jusque-là posé qu’un regard distrait. « Moi, disait le trois-quart centre Jonathan Danty mardi soir, je n’ai pas encore eu le temps de m’y plonger. Cette semaine, on avait beaucoup trop d’annonces à ingérer, trop de travail sur l’Irlande... ». Le talonneur du Stade toulousain Peato Mauvaka, lui, s’est laissé séduire par le produit. Enfin, en partie : « J’ai juste regardé l’épisode consacré à l’équipe de France, disait-il le même soir. Mais on ne parle pas trop de nous, là-dedans... » Disons que les Bleus ne sont pas les rugbymen les plus exposés de la série, en effet. Quoique l’on pense du produit, « Au Contact » a néanmoins réalisé des débuts fracassants, la série ayant été la quatrième la plus regardée de la plateforme en France, la première en Irlande quand elle s’est hissée dans le top 3 du classement au Royaume Uni. L’acte 2 est pour bientôt, semble-t-il…

* Programme de santé du joueur édicté par World Rugby