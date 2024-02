À l'aube du Tournoi des 6 Nations 2024, on passe les sélections au crible. Le groupe, la dynamique, le joueur à suivre... Voici tout ce qu'il faut savoir sur le XV du Poireau !

La dynamique

Elles paraissent loin les années où le pays de Galles bataillait chaque année pour la victoire finale dans le Tournoi. Le XV du Poireau semble réduit à jouer les seconds rôles dans la plus belle compétition pour une multitude de raisons : la santé économique du rugby gallois avec des clubs qui ne peuvent plus s'aligner sur les salaires des autres championnats et donc provoque un exode des meilleurs éléments en France ou ailleurs et une faiblesse plus marquée des clubs gallois. Mais nos amis d'outre-Manche doivent aussi faire face à la fin d'une génération dorée avec quelques légendes parties à la retraite. Et comme si la coupe n'était déjà pas assez pleine, leur capitaine et troisième ligne Jac Morgan s'est blessé au genou et a déclaré forfait pour toute la compétition. Une mauvaise nouvelle qui en a entraîné une autre : l'arrêt du rugby de la star Louis Rees-Zammit (31 sélections, 22 ans), qui a décidé de se lancer dans le football américain.

C'est une équipe peu expérimentée qui va avoir sa chance dans ce Tournoi et aura moins la pression, du moins on l'imagine. Cinquièmes lors des deux derniers 6 Nations, éliminés en quart du Mondial face à l'Argentine après une belle phase de poules, les Gallois se présenteront face à l'Écosse pour la première journée au 8e rang mondial World Rugby. Avec des déplacements en Angleterre et en Irlande et la réception de la France, le pays de Galles peut-il jouer les premiers rôles ? On en doute, comme on imagine bien la dernière journée contre l'Italie comme étant le juge de paix pour déterminer de la dernière place. Une cuillère de bois en prévision ? On ne le souhaite pas à cette jeune équipe qui peut surprendre mais si tel est le cas, cela serait la 8e du pays de Galles dans son histoire, la première depuis 2003.

Le joueur à suivre : Dafydd Jenkins

À 21 ans, le jeune Dafydd Jenkins va entrer dans la légende en devenant face à l'Écosse le plus jeune capitaine de l'histoire du rugby gallois depuis la légende Sir Gareth Edwards. Avec la blessure de Jac Morgan, cette lourde tâche a été confiée au jeune deuxième ligne d'Exeter qui a 12 sélections à son actif. "Au téléphone, je n'étais pas sûr que c'était Warren Gatland, confiait-il à l'AFP au sujet de sa nomination. Je pensais que c'était l'un des gars qui me faisait une farce. J'ai donc parlé avec lui et j'étais assez convaincu que c'était lui. Après avoir raccroché le téléphone, quelques garçons autour de moi m'ont demandé qui c'était. je tremblais après coup. C'était la classe." À lui désormais d'être digne de ce lourd tribut.

Le calendrier

Samedi 3 février à 17h45 : pays de Galles - Écosse

Samedi 10 février à 17h45 : Angleterre - pays de Galles

Samedi 24 février à 15h15 : Irlande - pays de Galles

Dimanche 10 mars à 16h00 : pays de Galles - France

Samedi 16 mars à 15h15 : pays de Galles - Italie

Le groupe

Les avants :

Corey Domachowski (Cardiff Rugby – 6 sélections), Kemsley Mathias (Scarlets – 1 sélection), Gareth Thomas (Ospreys – 26 sélections), Elliot Dee (Dragons – 46 sélections), Ryan Elias (Scarlets – 38 sélections), Evan Lloyd (Cardiff Rugby – aucune sélection), Keiron Assiratti (Cardiff Rugby – 2 sélections), Leon Brown (Dragons – 23 sélections), Archie Griffin (Bath Rugby – aucune sélection), Adam Beard (Ospreys – 51 sélections), Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs – 12 sélections), Will Rowlands (Racing 92 – 29 sélections), Teddy Williams (Cardiff Rugby – 1 sélection), Taine Basham (Dragons – 16 sélections), James Botham (Cardiff Rugby – 9 sélections), Alex Mann (Cardiff Rugby – aucune sélection), Mackenzie Martin (Cardiff Rugby – aucune sélection), Tommy Reffell (Leicester Tigers – 13 sélections), Aaron Wainwright (Dragons – 43 sélections).

Les trois-quarts :

Gareth Davies (Scarlets – 74 sélections), Kieran Hardy (Scarlets – 18 sélections), Tomos Williams (Cardiff Rugby – 53 sélections), Sam Costelow (Scarlets – 8 sélections), Cai Evans (Dragons – 1 sélection), Ioan Lloyd (Scarlets – 2 sélections), Mason Grady (Cardiff Rugby – 6 sélections), George North (Ospreys – 118 sélections), Joe Roberts (Scarlets – 1 sélection), Nick Tompkins (Saracens – 32 sélections), Owen Watkin (Ospreys – 36 sélections), Josh Adams (Cardiff Rugby – 53 sélections), Rio Dyer (Dragons – 14 sélections), Tom Rogers (Scarlets – 3 sélections), Cameron Winnett (Cardiff Rugby – aucune sélection).

En bref

Les derniers résultats :

2023 : cinquième avec 6 points

2022 : cinquième avec 7 points

2021 : vainqueur avec 20 points

2020 : cinquième 8 points

2019 : vainqueur, grand chelem avec 23 points

La stat' : 0

Depuis que le Tournoi est passé à 6 nations, le pays de Galles n'a jamais terminé trois compétitions consécutives parmi les deux derniers. La dernière mauvaise période galloise remonte aux années 2006 et 2007 où ils avaient terminé avant dernier avant de faire le Grand chelem en 2008. Avant, en 2002 et en 2023, les Gallois avaient enchaîné deux très mauvais Tournois, décrochant même la cuillère de bois - la dernière en date - en 2003. Après 2022 et 2023 où le XV du Poireau a terminé cinquième, quid de 2024 ? Le sursaut ou la déprime ?

Le stade : Principality Stadium

73 931 fidèles gallois encourageront leur équipe lors de trois rencontres à domicile cette année. Les Français devront se méfier de l'atmosphère toujours impressionnante du Principality Stadium, ce stade construit à l'occasion de la Coupe du monde de rugby 1999.