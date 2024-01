Ce mardi, le Louis Rees-Zammit (22 ans, 31 sélections) et le club de Gloucester ont annoncé le départ de l'international gallois d'un commun accord. Le joueur souhaite se lancer dans le football américain et rejoindre la prestigieuse NFL, mettant de côté sa carrière de rugbyman.

Louis Rees-Zammit n'est plus un joueur de rugby ! Le phénomène gallois, qui est reconnu pour sa vitesse et qui faisait partie des plus grands espoirs du rugby mondial, a annoncé ce mardi vouloir se lancer dans le football américain. Auteur de cinq essais lors de la dernière Coupe du monde de rugby, il a décidé de rejoindre le "NFL's International Player Pathway Program", qui est une passerelle pour que des sportifs de haut-niveau puissent rejoindre la prestigieuse ligue nord-américaine. "Je veux profiter de cette opportunité pour annoncer une décision importante dans ma carrière, après avoir beaucoup réfléchit. Je suis très excité à l'idée de rejoindre une filière d'accès à la NFL dans l'idée d'intégrer une équipe en 2024."

Un simple au revoir ?

Dans un communiqué qu'il a publié quasiment en même temps que l'annonce de la liste du pays de Galles pour le Tournoi des 6 Nations, Rees-Zammit assurait que ce n'était qu'un simple au revoir pour le rugby : "Même si cette décision peut ressembler à une surprise, ça ne veut pas dire que me retire à jamais du rugby. Simplement, à mon âge et à ce stade de ma vie, je veux tenter ce défi dans le but de diversifier ma technique individuelle." Cette décision est évidemment un énorme coup dur pour le XV du Poireau, mais aussi pour son club de Gloucester, en Angleterre.

"Même si nous sommes naturellement tristes de le voir partir, nous ne sommes pas capables de le dissuader de saisir une opportunité de cette ampleur", a avoué le patron du club anglais, Alex Brown. Gloucester a aussi précisé que Rees-Zammit quittera le Royaume-Uni cette semaine pour se rendre en Floride et commencer son programme. Le principal concerné concluait en ayant une pensée pour sa sélection : "Quitter le rugby international la veille du Tournoi des 6 Nations a été une décision douloureuse. Je souhaite le meilleur au pays de Galles pour le prochain Tournoi des 6 Nations."