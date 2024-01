S'il confie vouloir jouer le top 6, le centre de la Section paloise Nathan Decron reste méfiant et sait que le chemin est encore long en cette fin de saison en Top 14. Il tire aussi les leçons de la défaite face à Montpellier.

Quel sentiment gardez-vous de la défaite bonifiée sur la pelouse de Montpellier ?

L'état d'esprit reste irréprochable. Nous n'avons jamais lâché alors que nous n'étions pas toujours dans des situations faciles. Nous avons énormément défendu, en passant plus de huit minutes dans nos 22 mètres mais nous prenons deux essais après des fautes que nous pouvons totalement éviter comme sur le bras cassé joué vite. Nous nous rendons compte que quand nous défendons, nous ne lâchons pas mais nous donnons toujours l'occasion à l'adversaire de nous faire mal. Ça reste un bon point pris au vu du match face à une équipe de Montpellier qui n'était pas celle du début de saison. Si à chaque fois que nous nous déplaçons, nous arrivons à prendre un point, nous serions très satisfaits.

Les Montpelliérains sortent vainqueurs grâce à une meilleure gestion dans le deuxième acte face à la Section paloise.



Vous êtes une équipe qui est reconnue pour son engagement en défense depuis le début de la saison, est-ce que cela peut aussi amener un manque de lucidité ?

Nous sentons qu'il y a plusieurs séquences où nous ne sortons pas le ballon et rien qu'à cause de cela, nous prenons trois minutes de séquences défensives. Alors oui, nous nous envoyons mais nous y laissons de l'énergie. Nous en avons parlé à la vidéo : il y a plusieurs situations où nous pouvons tuer les séquences. Nous devons grandir sur cela.

Vous rendez-vous compte que parler de cela, c'est parler de détails dans votre jeu, alors qu'il y a quelques mois seulement, les questions entouraient davantage le jeu global ?

Nous savons ce que nous voulons faire, comment nous voulons jouer, quel est notre plan. Il y a quatre ou cinq moments dans le match qui sont clés où il faut absolument prendre les bonnes décisions. C'est ce qui fait la différence entre les équipes du top 6 et les autres.

Vous parlez de top 6, est-ce que le duel face à Castres samedi sera pour vous l'occasion de défendre votre place au sein des six premiers ?

Nous sommes encore très loin de la fin de saison. Nous avons surtout un match à domicile à préparer et en Top 14, nous restons sur une défaite au Hameau face à La Rochelle. Pour le moment, il faut se concentrer sur le prochain match. Forcément, si nous gagnons, nous savons que nous serons encore dans les six premiers mais il faut rester très humbles et très lucides par rapport à la situation. Toulon est cinquième avec quatre points de plus que nous, Bayonne est dixième avec quatre points de moins sur nous. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes maintenus aujourd'hui même si, comme tout le monde, j'ai envie de jouer le top 6 !

Personnellement, vous avez réalisé de belles performances dernièrement, comment vous sentez-vous avez l'enchaînement des rencontres ?

Je me sens très bien. J'ai quand même pas mal enchaîné en jouant en Challenge aussi. Je pense que j'avais besoin de temps de jeu. Physiquement, je réagis plutôt bien donc je suis assez satisfait même si nous avons toujours envie d'être meilleur pour l'équipe. Il vaut mieux être sur le terrain qu'en tribunes.

Votre partenaire au centre Émilien Gailleton a passé le début de semaine dernière avec le XV de France avant de vous retrouver le week-end. Il pourrait en être de même cette semaine. Cela vous perturbe-t-il dans la préparation de la rencontre ?

Pas forcément, nous sommes habitués à jouer ensemble, nous nous connaissons et Émilien est quelqu'un de très sérieux. S'il revient vendredi pour la mise en place, il connaît son rôle. Je pense qu'il apprend énormément avec l'équipe de France et je lui souhaite d'y être pour qu'il joue en bleu, même si nous serions contents de le retrouver.